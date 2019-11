Kampen om Haaland spisser seg til: - Solskjær har tatt grep

Det anerkjente sportsnettstedet The Athletic melder at Manchester United trapper opp jakten på Erling Braut Haaland.

Storklubb etter storklubb blir koblet til den norske landslagsspissen, og det virker sannsynlig at Haaland kan bli solgt fra Red Bull Salzburg allerede når overgangsvinduet åpner igjen i januar.

Det er foreløpig usikkert hvilken klubb som kommer til å vinne kampen om 19-åringens signatur.

Manchester United er blant klubbene som blir koblet til Haaland, men det har vært usikkert hvor seriøs interessen fra United har vært.

Nå hevder imidlertid The Athletic å vite at interessen er genuin og at Solskjær har tatt grep for å følge Haaland enda nærmere.

Solskjær bruker betrodd medhjelper

Nettstedet skriver at den norske Manchester United-manageren nylig ba speider Simon Wells om å ta en nærmere titt på Haaland, og speideren skal ha sett det norske supertalentet i aksjon i Champions League.

At Manchester United har en speider på plass under en Champions League-kamp er ikke så oppsiktsvekkende i seg selv, men The Athletic hevder at det er et klart tegn på at Solskjær er interessert når han velger å sende akkurat Wells. Speideren går nemlig for å være Solskjærs mest betrodde speider.

Wells skal nylig ha blitt forfremmet i Manchester Uniteds rekrutteringsavdeling og blir internt sett på som Solskjærs «personlige speider».

Godt forhold til Solskjær

Om Manchester United eventuelt ender opp med Haaland gjenstår å se. Solskjær og United kan vente seg hard kamp om nordmannen som for øyeblikket er toppscorer i Champions League etter fire runder.

Solskjær har imidlertid fordelen av å kjenne Haaland godt fra før etter å ha vært 19-åringens trener i Molde.

Det er neppe noen ulempe dersom United vil prøve seg på Haaland.

Haaland har også selv skrytt av Solskjær tidligere.

VENNER: Erling Braut Haaland og Ole Gunnar Solskjær sammen da de begge var i Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Fokuserer ikke på ryktene



Fredag kveld er 19-åringen i den norske troppen som skal møte Færøyene på Ullevaal Stadion i EM-kvalifiseringen.

I løpet av den siste uken har rykter om interesse fra klubber som blant andre Napoli og Barcelona dukket opp i internasjonale medier.

Nettavisen møtte Haaland tidligere denne uken i forbindelse med fredagens landskamp og 19-åringen var lite interessert i å si noe om egen fremtid.

Haaland forteller samtidig at han bryker lite krefter på alle ryktene.

- Nei, det er ikke fokuset mitt, det. Jeg tenker ikke så mye på det, sier Haaland til Nettavisen.

Norges landskamp mot Færøyene har avspark klokken 18.00.