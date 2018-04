- Brækhus kan få det tøffere enn mange tror

Bokseekspert tror Cecilia Brækhus (36) kan få tøffere motstand enn ventet i Kali Reis (31).

Den norske verdensmesteren har i lengre tid vært jakt etter en motstander til boksestevnet på StubHub Center i LA, men nå er det klart at Brækhus møter amerikanske Reis i Los Angeles 5. mai.

Det bekrefter Reis selv i en video hun har publisert på sin egen Facebook-side.

- Hun (Brækhus) har vært mester i lang tid og dette er en stor mulighet. Jeg kan nesten ikke vente. Jeg ser veldig frem til denne kampen, jeg er veldig takknemlig for denne kampen og jeg er klar for denne kampen, sier Reis.

Brækhus har foreløpig ikke bekreftet oppgjøret, men det er ventet at den norske bokseren vil komme med en bekreftelse innen kort tid.

Kampen blir Brækhus sin første på amerikansk jord siden hun vant over Nicole Woods for snart ti år siden.

Brækhus med sine fem VM-titler i welterwekt (IBO, WBO, IBF, WBC og WBA) er storfavoritt i tittelkampen 5. mai.

Amerikanske Reis har gått 20 proffkamper i karrieren. Av de har hun vunnet 13, tapt 6, mens én kamp har endt uavgjort.

Ett av tapene kom mot svenske Mikaela Laurén i 2014. En motstander som Brækhus slo på knockout på Oslofjord Convention Center i fjor høst.

Hansvoll: - Kan bli tøffere enn mange tror



Viasats boksekommentator Thomas Hansvoll innrømmer at han umiddelbart ble skeptisk da han hørte hvem Brækhus skulle møte.

- Jeg skvatt litt med en gang, men nå har jeg sett litt nærmere på henne og jeg må innrømme at jeg ble positivt overrasket, sier Hansvoll til Nettavisen.

EKSPERT: Thomas Hansvoll er i dag bokseekspert og kommentator for Viasat.

Den tidligere bokseren trekker frem Reis' kamp mot tyske Christina Hammer i 2016. Reis tapte kampen, men gjorde en god figur, ifølge Hansvoll.

- Om hun ikke blir bortdømt så får hun i hvert fall veldig dårlig betalt, forteller Hansvoll.

- Reis er nok en bokser som kanskje har en «record» som lyver litt. Cecilia skal i utgangspunktet være bedre, men det kan være hun får en tøffere kamp enn mange trodde med en gang, sier Viasat-kommentatoren.

Får vist seg frem for amerikanske TV-seere



Det er den kasakhstanske verdensmesteren i mellomvekt, Gennady Golovkin, som går hovedkampen mot armeneren Vanes Martirosyan på stevnet hvor også Brækhus blir å se i ringen.

Stevnet blir vist på den populære amerikanske TV-kanalen HBO og vil være et godt utstillingsvindu for Brækhus som lenge har jobbet for å kunne vise seg frem for det amerikanske publikumet.

Selv om Hansvoll tror Brækhus kan få god motstand i Reis, er det likevel ingen tvil om at det på papiret finnes bedre motstandere der ute enn den amerikanske bokseren.

Bokseeksperten tror imidlertid at en større kamp kan være i vente i USA for Brækhus dersom hun får vist seg ordentlig frem 5. mai.

- Jeg tror dette er ment som en litt mykere start inn mot det amerikanske markedet. De skal selvfølgelig bokse først, så vi får se om det blir det, men jeg tror hun først og fremst vil vise seg frem for det amerikanske markedet og se litt ekstra bra ut, forklarer Hansvoll.

