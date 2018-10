Bergh klar for storstevne i California

Kenneth Bergh går co main-event før Chuck Liddell og Tito Ortiz barker sammen for tredje gang.

Boksepromotoren Oscar de la Hoya kunngjorde tidligere i år at han ønsker å satse på promotering av MMA-kamper.

I sommer ble det klart at den tidligere bokseren har lokket UFC-legendene Tito Ortiz (43) og Chuck Liddell (48) ut av pensjonisttilværelsen for et tredje oppgjør dem imellom.

Med en drøy måned igjen til stevnet i Inglewood, California, har det imidlertid vært stille rundt hvilke andre fightere som deltar.

Helt fram til mandag kveld.

Da slapp de la Hoya og Golden Boy Promotions en pressemelding med navnene på samtlige utøvere på stevnet, og blant dem dukket Kenneth Berghs navn opp.

Oslo-fighteren, som står med 6-0 i sin proffkarriere, går den siste kampen før Ortiz og Liddell skal i aksjon.

Motstander er meksikaneren Jorge Gonzelez, som har vunnet 14 av sine 18 proffkamper.

MØTES IGJEN: Chuck Liddell og Tito Ortiz er klare for å gjøre opp i MMA-buret for tredje gang.

Legendene returnerer

Chuck Liddell og Tito Ortiz har møtt hverandre to ganger tidligere, og i begge kampene var det Lidell som gikk seirende ut med knockout-seiere.

Det var imidlertid henholdsvis 14 og 12 år siden, og Liddell har ikke vært i aksjon siden sin siste UFC-kamp i 2010. Han tapte sine tre siste kamper på knockout, og la opp etter anbefalning fra blant andre UFC-president Dana White.

Ortiz på sin side har vært delvis aktiv i Bellator i de siste årene. I 2017 beseiret han Chael Sonnen på submission, i det som er hans foreløpig siste kamp.

Både Liddell og Ortiz regnes som MMA-pionerer, og har begge holdt lett tungvektstittelen i UFC.

Her er kampene på hovedkortet 24. november:

Chuck Liddell vs. Tito Ortiz

Kenneth Bergh vs. Jorge Gonzalez

Gleison Tibau vs. Efrain Escudero

Walel Watson vs. Ricardo Palacios

Deron Winn vs. Tom Lawlor

Jay Silva vs. Oscar Cota

