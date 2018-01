Blodig «nigeriansk mareritt» for Emil Meek

Emil Meek måtte se seg slått av Kamaru Usman natt til mandag.

Artikkelen oppdateres

Emil «Valhalla» Meek fikk et tøft møte med UFCs tienderankede weltervekter, Kamaru «The Nigerian Nightmare» Usman, i St. Louis natt til mandag.

Usman vant kampen på en klar dommeravgjørelse etter å ha dominert oppgjøret med sine sterke bryterferdigheter foran drøyt 10.000 mennesker.

Alle tre dommerne ga Usman seieren i samtlige tre runder, og det offisielle resultatet ble dermed 30-27, 30-27, 30-27.

En tydelig frustrert Meek skrek ut sin frustrasjon med noen norske gloser da han innså at slaget var tapt ved kampslutt.

Bare sekunder ut i kampen så det imidlertid ut som nordmannen var på god vei mot å sjokkere verden igjen. Usman gikk for en nedtakning, men Meek fikk venstrearmen rundt hodet hans, og gikk for en giljotin-submission.

Den profilerte UFC-kommentatoren Joe Rogan, som kommenterte kampen på sin egen podcast, trodde submission-forsøket satt som det skulle for nordmannen.

- Han har nakken! Han har nakken! Oh shit, Kamaru! utbrøt Rogan, som har svart belte i brasiliansk jiu-jitsu, mens han fulgte kampen.

- Alt kommer an på skvisen hans. Jeg vet ikke hvor god skvisen hans er. Han har full guard. Dette er en veldig bra posisjon, supplerte jiu-jitsu-spesialisten Eddie Bravo.

Etter et snaut minutt ga imidlertid Meek slipp på giljotin-forsøket, og nærmere kom han aldri seieren.

Usman hevdet han var langt unna sitt beste nivå, selv om han tok en komfortabel seier.

- Jeg gikk denne kampen på 30 prosent. Alle vet hva jeg er kapabel til. Jeg dominerte likevel en tøff såkalt viking, og det var på 30 prosent, sa han i seiersintervjuet i buret, før han meldte at han vil møte Colby Covington.

Kommentarene falt ikke i god jord hos UFC-president Dana White, som helt tydelig ikke var veldig imponert over Usmans prestasjon.

- Jeg elsket ikke den kampen. Han er en tøff fyr og kan kontrollere kamper, men du går ikke ut og snakker som om du akkurat har knocket ut noen. At han var på 30 prosent, er noe av det dummeste jeg noen gang har hørt. Så, hvis du er på pay-per-view, fighter du på 60 prosent da? Han ble buet ut av arenaen på toppen av det hele, sa White til Fox Sports, som sendte søndagens stevne i USA.

Emil Meek's post-fight reaction of throwing his mouthpiece and screaming an expletive pretty much sums up what it must feel like to fight Kamaru Usman.