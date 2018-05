Bokseekspert mener en reprise av dette vil være skrekken for Brækhus

Seier er ikke nødvendigvis godt nok for Cecilia Brækhus (36) i Los Angeles.

LOS ANGELES (Nettavisen): Den norske bokseren har fått tidenes mulighet til å få sitt gjennombrudd på amerikansk jord når hun møter Kali Reis til tittelkamp natt til søndag norsk tid.

Brækhus er storfavoritt til oppgjøret, men det kreves mer enn bare seier dersom hun håper å slå gjennom i USA, mener ekspert Thomas Hansvoll.

- Skal man overbevise amerikanerne, noe som ikke er så lett, så må man virkelig vise seg frem, sier Hansvoll til Nettavisen.

Frykter Bergen-reprise

Boksekommentatoren til Viasat tror Brækhus er avhengig av å ta noen sjanser når hun skal møte hardtslående Reis på StubHub Center like ved Los Angeles.

Hansvoll mener skrekkscenarioet vil være om den norske bokseren leverer en lignende kamp som hun hadde i Bergen mot Erica Farias.

- Hun må gi mye av seg selv, men det er det ikke alltid at hun har gjort. Noen ganger har hun safet seg inn til en poengseier. Jeg vil trekke frem Farias-kampen som ikke var spesielt bra, forteller eksperten.

EKSPERT: Thomas Hansvoll er i dag bokseekspert og kommentator for Viasat.

Den tidligere bokseren synes Brækhus leverte en kjedelig forestilling med mye taktisk holding foran hjemmepublikumet i Bergen i fjor. Det kan hun ikke tillate seg å gjøre natt til søndag, mener Hansvoll.

- Sånn kan hun ikke bokse mot Reis. Hun må vise at hun er den beste, men ikke på en kjedelig måte. Hun må vise at hun er best og har "fighting-spirit". Hun må ta noen sjanser, forklarer Viasat-kommentatoren.

Usikker på hvordan Brækhus takler Reis



Hansvoll er imidlertid usikker på om Reis er en type motstander som vil passe Brækhus.

Hansvoll forventer nemlig å se at den amerikanske bokseren kommer til å jage den norske tittelholderen. Noe Brækhus nødvendigvis ikke er for komfortabel med.

- Da kan det være at Cecilia må rygge og da blir det ikke en bra kamp, forklarer Hansvoll.

Brækhus vet hun må vise seg frem

Brækhus er imidlertid tydelig på at både hun og Reis har et sterkt ønske om å skape en underholdende kamp.

- Her i USA må det skje veldig mye. De er glad i fartsfylte kamper og knockouts. Hanskene her nede er litt hardere og tynnere. Det er mye større show rundt det også. Det er norsk boksing på speed – for å si det sånn. Man må bare skru hode om litt. Det har gått ganske greit. Det har vært morsomt. Det har vært et eventyr. Jeg har hatt masse motivasjon. Jeg er i toppform til lørdag. Jeg er utrolig motivert, sier Brækhus.

Bernie Bahrmasel i K2 Promotions har store planer for Cecilia Brækhus. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Også K2-promotor Berne Bahrmasel som fungerer som en manager for Brækhus i statene er i likhet med Hansvoll tydelig på at det blir veldig viktig for Brækhus å underholde amerikanerne. Han virker å følge seg trygg på at den norske bokseren kommer til å klare nettopp det.

- Dette er en banebrytende mulighet for henne å gå i en kamp som blir vist på HBO. Jeg tror hun forstår det, sier Bahrmasel til Nettavisen.

- Hun har bestemt seg for å møte en tøff motstander. En som har vært i en tyngre vektklasse. En sterk utøver. Hun ser etter muligheten til å kunne underholde mot den beste mulige motstanderen. Hun er ikke interessert i å knocke ut en motstander i første runde. Hun er her for å ha en ordentlig kamp mot noen. Cecilia forstår at fansen ønsker å bli underholdt, forklarer Bahrmasel.

Nettavisen er til stede på StubHub Center når Brækhus går i ringen mot Kali Reis cirka klokken 05.00 søndag morgen norsk tid. Kampen vises på VG+.

