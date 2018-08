Boksepromotor grøsser av «YouTube-kampen»

Boksepromotor Eddie Hearn ser ingen sportslig verdi i boksemøtet mellom Logan Paul og KSI, mens Ole Klemetsen mener YouTube-stjernene er smarte.

YouTube-stjernene Logan Paul og Olajide William Olatunji, bedre kjent som KSI, fylte Manchester Arena til randen da de gjorde opp i bokseringen denne helgen.

21.000 tilskuere og 800.000 pay-per-view-seere fikk se at kampen mellom de tilsynelatende bitre fiendene gikk tiden ut.

Etter seks runder hadde to av tre dommere uavgjort på sine poengkort, mens den siste dommeren ga seieren til KSI.

Resultatet ble dermed en «majority draw», et uavgjort resultat, som betyr at duoen kan tjene nye millioner på en omkamp i USA på nyåret.

IKKE IMPONERT: Eddie Hearn mener YouTube-stjernene kan glemme å gå etter profesjonelle boksere.

- Kan ikke fordra det

Eddie Hearn, en av Englands fremste boksepromotorer, er klar på at han ikke kan fordra oppgjøret, men innrømmer at han er imponert over businessteften til YouTuberne.

- Jeg takler det ikke. Det får meg til å grøsse, men som en businessmodell, er det genialt. Som fightfan og som boksemann, kan jeg ikke fordra det, men som et kommersielt prosjekt, tar jeg av meg hatten, sier Hearn til The Boxing Voice.

I oppkjøringen til lørdagens kamp, har det blitt antydet at vinneren ville utfordre profesjonelle boksere. Den ideen mener Hearn må legges død - både fra et sportslig og salgsmessig perspektiv.

- Det er ikke der interessen er. Interessen er ikke KSI i en seksrunders kamp mot en annen fighter. Interessen er KSI mot Logan Paul, det er det som selger.

IMPONERT: Ole Klemetsen er imponert over hva YouTube-stjernene har fått til.

Klemetsen: - Luringer

Tidligere proffbokser Ole Klemetsen ler godt når Nettavisen opplyser om at YouTube-oppgjøret endte uavgjort, noe som igjen trolig fører til en omkamp.

- De er litt av noen luringer, de gutta der. De drar ut det de kan av kroner og øre av dette her. Hvis det ble uavgjort, er det enda lurere, sier Klemetsen.

Klemetsen sammenligner kampen med stuntet tidligere håndballspiller Frank Løke og proffbokser Hadi Srour nylig gjorde, da de møttes i bokseringen.

- Det er jo like dumt, gøy, lurt eller kall det hva du vil. Der ga de bort penger til veldedighet, og da er det jo helt fantastisk. Jeg er enda mer fan av det de gjorde. Så lenge pengene gikk til veldedighet. De andre gutta her tjener seg rike på å ta en boksekamp, og det er genialt av de, mener Klemetsen.

- Du er ikke bekymret for at ny seere tror dette er boksing?

- Jeg tror all PR rundt boksing er bra PR. Boksing trenger å bygge seg litt opp igjen. Jeg tror alle forstår, selv i ung alder, at dette ikke er boksing. Det er to gutter som ikke kan det. Så lenge de har tannbeskytter, hjelm og hansker, er det ganske ufarlig. Sånn jeg forstår det, er det nesten som to kompiser. Rivaler, ja, men de driver med samme greie. Dette er business på høyt nivå. Klarer man å gjøre penger ut av dette, er man bra businessfolk.

BOKSET INN MILLIONER: KSI og Logan Paul kan le hele veien til banken etter lørdagens kamp. Allerede er planleggingen av en omkamp i gang.

Lihaug: - De kan ikke bokse

Også proffbokser Tim-Robin Lihaug ser underholdningsverdien i kampen fra et tilskuerstandpunkt.

- Jeg så noen klipp på Facebook av de greiene. Det er bedre enn om de hadde gjort det på gaten - dette er jo litt mer kontrollert. Jeg fikk inntrykk av at det var ganske mye show rundt det. Det ble underholdning for folket, men bokse kan de jo ikke, sier Lihaug til Nettavisen.

- Det er nok en PR-kamp, egentlig. Det er dårlig boksing og underholdning. Det har ikke noe med idrett å gjøre, men det er underholdende, sier Lihaug.

Planleggingen av en omkamp i USA i februar skal allerede være i gang.

