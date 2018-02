Brækhus: - Er ganske nær ny motstander

Cecilia Brækhus (36) imponerer på de fysiske testene og er snart klar til å offentliggjøre hvem hun møter i sin neste tittelkamp.

Hele Norges boksedronning gikk kamp sist i oktober 2017 da hun knocket ut Mikaela Laurén i Stokke. I desember uttalte hun til NTB at hun ikke utelukker flere stevner i Norge, men at 2018-året først og fremst skal dreie seg om å bokse i USA.

Hun har ligget i forhandlinger med aktuelle motstandere de siste månedene, og sier hun ikke er langt unna å kunne offentliggjøre neste kamp som etter alle solemerker vil bli gjennomført før sommeren.

- Vi er ganske nær, men vi er ikke helt klare for å rulle det ut nå, sier 36-åringen til NTB og legger til at hun som en del av grunntreningen nettopp var gjennom flere fysiske tester for å kartlegge formen.

- Formen er på topp. Jeg gjennomførte samme tester som i fjor og jeg ligger foran det jeg presterte for et år siden. Mye på grunn av at jeg nå får fred, ro og hvile, sier hun og påpeker at det faktum at hun nå får konsentrere seg om kun sin egen sportslige utvikling har mye å si for det hun presterer.

Utålmodig McCarter

Ryktene har lenge svirret om hvem hun skal møte i USA i 2018. Hun har selv uttalt at hun er positiv til en storkamp mot Christiane Cyborg, mens Layla McCarter også har vært nevnt som en høyaktuell motstander.

38 år gamle McCarter, som i disse dager forbereder seg på å møte Victoria Cisneros i kampen om WIBF- og GBU-beltene, var i januar hardt ute på Twitter.

- Brækhus vil fortsette å unngå meg og sannsynligvis bokse mot en av de svenske jentene... igjen. Hun vil rett og ikke slett ikke ha kampen. Siden hun har de andre beltene, vil jeg kjempe for disse og krysse av weltervekt. Dersom ingen kamp mot henne skjer snart, vil jeg gå videre.

Brækhus selv tar uttalelsene med knusende ro.

- Jeg gjør akkurat som jeg vil fremover. Jeg unngår ingen, men det jeg gjør er å legge en plan, og den må være fornuftig. Svenskene er ute med kjeften, McCarter er ute med kjeften og Cyborg er ute og fisker. Inntil videre kan folk bare snakke og mase alt de vil. Jeg kommer til å ta min tid.

Stenger døren for Svensson

Klare Svensson, som tapte mot Brækhus i Oslo Spektrum for snart nøyaktig et år siden, startet nylig å jobbe med Ulli Wegner i Team Sauerland.

Wegner trente Brækhus da hun var under det tyske promotorselskapet, og Svensson uttalte ifølge Expressen at hun øyner en returkamp mot Brækhus.

Det kan hun bare glemme, ifølge bergenseren.

- Hun snakker og hun snakker og hun snakker. Det spiller ikke noen rolle at hun teamer opp med mitt gamle trenerteam. Hun trenger et mirakel for å slå meg. Den døren er nok stengt for henne. Jeg er litt lei både svenskene og Sauerland-gutta, sier hun.

