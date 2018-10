Brækhus åpner for Taylor-møte: - Det ville vært stort

Den norske verdensmesteren skal være villig til å gå i ringen med 32-åringen fra Irland. Men ikke for enhver pris.

Nettstedet the42.ie skriver onsdag at Cecilia Brækhus (37) skal være åpen for å gå kamp mot irske Katie Taylor (32). Brækhus selv bekrefter dette overfor Nettavisen onsdag ettermiddag.

Brækhus skal gå kamp før jul, mot en enn så lenge ukjent motstander, men vinner hun den, kan møtet med Taylor bli en realitet neste år.

- Vi forhandler med motstander mot en kamp som ser ut blir før jul. Så dette (Taylor-kampen) blir en kamp for 2019 hvis vi begge vinner kampene våre. Hvilken vektklasse det blir, og hvilke belter det blir, det er en forhandlingssak, sier hun til Nettavisen.



- Det blir én av de største kampene i karrieren min. En slik kamp kan gå hvor som helst i verden, forteller hun videre.

Dette kan ifølge the42.ie bli en såkalt «catchweight»-kamp, der de tradisjonelle vektklassene blir satt til side.

Brækhus sier imidlertid at hun skal være villig til å gå ned en vektklasse, om hun får beholde tittelbeltene.

Vekten ikke et problem



Taylor skal ifølge nettstedet ha sett seg ut nettopp Brækhus som en potensiell motstander i løpet av de neste 18 månedene.

32-åringen konkurrerer i utgangspunktet to vektklasser under Brækhus, men har gjort seg bemerket i proffboksingen, etter at hun ikke klarte å vinne OL gull under sommerlekene i Rio i 2016, som amatør.

BRÆKHUS-UTFORDRER? Katie Taylor.

- Vektforskjellen ville ikke være et problem for meg. Jeg er en liten bokser, det vet de, jeg er en liten weltervekt. Det har jeg alltid vært. Jeg har faktisk problemer med å holde meg i min klasse, så det å gå ned i vektklasse vil ikke være noe problem, sier Brækhus til the42.ie.

Hun legger til at premissene trolig blir slik at Taylor går opp en vektklasse, mens hun selv går ned én vektklasse for et slikt møte.

- Men om de ber meg om å gi opp mesterbeltene mine, så står vi overfor en del forhandlinger, sier den norske verdensmesteren videre.

Ønsker beholde tittelbeltene



Brækhus holder per nå hele fire verdensmestertitler.

- Kanskje de som bestemmer vil la meg beholde beltene mine og la meg konkurrere i en lavere vektklasse, kun i én spesiell kamp. Det ville gjøre ting lettere og er noe vi skal se nærmere på. Kunne jeg beholde beltene, og gå ned en klasse, så ville det gjort ting enklere for meg, sier Brækhus.

- Men for at jeg skal gi slipp på de beltene, så må Eddie Hearn (Taylors promotør) komme opp med noe helt spesielt, sier 37-åringen.

Før en eventuell Brækhus-kamp, skal Taylor forsvare sine IBF- og WBA-titler mot Cindy Serrano i Boston førstkommende lørdag.

Taylors promotør, Hearn, skal ifølge the42.ie være fast bestemt på å gjøre henne til en av kvinneboksingens frontfigurer og vil at 32-åringen skal bli en viktig brikke i hans multi-millionavtale med DAZN.

- De kan ikke vente for lenge. Jeg er ikke 20 år lenger, sier Brækhus.

- Det må skje i løpet av det neste året eller rundt der. Akkurat nå tar jeg én kamp av gangen. men jeg kommer ikke til å være her for alltid. En kamp mot Katie ville være stor overalt. I Norge, i England, i Irland eller i Amerika. Det ville ikke spille noen rolle hvor vi møtes. Det ville vært enormt uansett hvor, sier Brækhus til th42.ie.

Taylor står med ti seire på sine ti kamper som proffbokser. Fem av dem har kommet på knock out. Som amatør vant hun OL-gull under lekene i London i 2012 og hun har blitt amatørverdensmester fem ganger.

