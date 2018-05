Brækhus gjorde overraskende endring på kampdagen

Cecilia Brækhus (36) byttet ut treneren sin kort tid før kampen.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det er den tidligere kvinnelige bokseren Lucia Rijker som har trent Brækhus i oppkjøringen til tittelkampen mot Kali Reis i Los Angeles.

Treneren har i tillegg vært med Brækhus på diverse pressekonferanser og uttalte før kampen at hun så frem til å stå i hjørnet til den norske bokseren.

Derfor var det noe overraskende at Rijker ikke var å se da Brækhus gikk mot ringen og vant over Reis på poeng natt til søndag norsk tid.

Banks tilbake



I stedet var det Brækhus sin tidligere trenere Johnathon Banks som var tilbake i sin gamle jobb.

Banks har i flere år trent Brækhus, men hadde andre treneroppdrag i Europa i april - noe som førte til at han ikke ble med Brækhus på treningsleir i Amerika.

BYTTET UT: Cecilia Brækhus byttet ut Lucia Rijker med Johnathan Banks på kampdagen.

Planen var derfor at Rijker skulle stå i ringhjørnet til den norske bokseren i StubHub Center i LA, men på selve kampdagen følte Brækhus at noe ikke var som det skulle.

- Jeg og Johnathon har jobbet sammen i lang tid. Han kunne ikke være her i de første ukene dessverre fordi han var opptatt i Europa. Lucia var snill og steppet inn, men på kampdagen var magefølelsen min at jeg trengte noen som kjenner meg og en som kan være der dersom noe skulle skje, sier Brækhus.

36-åringen forteller at hun er glad hun tok avgjørelsen om å ringe Banks.

- Jeg tror det var en riktig avgjørelse. Jeg føler alltid magefølelsen min. Som bokser er man i ringen og man er der alene. Man må stole på seg selv og egen magefølelsen. Denne gangen var magefølelsen min at jeg trengte å ha Johnathon med meg på kampdagen, forklarer Norges boksedronning.

Fornøyd Banks



Til Nettavisen forteller Banks at han fikk telefon fra Brækhus om morgenen på kampdagen.

Han måtte derfor skaffe seg flybilletter og komme seg til Los Angeles så fort som mulig.

- Jeg kastet meg på et fly og kom. Hadde jeg ikke jobbet med henne tidligere så ville jeg ikke ha kommet, men jeg har kjent henne så lenge. Vi har hatt et så bra samarbeid, forklarer Banks til Nettavisen.

Den tidligere tungvektsbokseren mener Brækhus tok en fortjent seier mot Kali Reis selv om tilskuerne i StubHub Center uttrykte misnøye med dommeravgjørelsen.

Brækhus måtte ta telling for første gang i karrieren mot Reis, men Banks mener at den norske bokseren totalt sett var bedre enn amerikaneren.

- Jeg synes ikke at en nedslagning tar bort det at hun vant de seks første rundene, og så vant hun et par til, forteller Banks.

