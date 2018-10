Brækhus røper dato for neste kamp

Cecilia Brækhus bokser sin neste kamp på et HBO-stevne i USA lørdag 8. desember.

Det bekrefter 37-åringen til Nettavisen torsdag.

- Motstander og arena lanseres snart, forteller hun.

Brækhus opplyser til NTB at det ikke er bestemt om kampen skal gå i Los Angeles eller i Las Vegas.

«The First Lady» har tidligere uttalt at hun satset på en kamp i New York, men nå virker det som det er Las Vegas eller Los Angeles som er aktuelle steder å bokse.

Tidligere i år ble Kali Reis slått i nettopp Los Angeles.

– Det hadde vært kjempekult å bokse i Las Vegas, men jeg hadde en flott opplevelse da jeg bokset i Los Angeles også, sier hun til NTB.

Brækhus røpet onsdag at hun sikter seg inn mot en storkamp mot Katie Taylor i 2019.

Da må i så fall kampen i desember vinnes, samtidig som Taylor vinner sin kamp mot Cindy Serrano førstkommende lørdag.

Nettavisen erfarte mandag at Brækhus var høyaktuell for det som kan bli det siste HBO-sendte boksestevne noensinne.

ESPN hevdet tidligere i uken at hun er tiltenkt en kamp som «co-main event» på storkanalen, og det er dette stevnet Brækhus nå selv bekrefter at hun skal bokse på.

Den norske verdensmesteren skal ligge i hardtrening i Los Angeles framover. Hun reiser til USA natt til lørdag.

Brækhus' forrige kamp gikk i juli i Moskva, der hun slo russiske Inna Sagajdakovskaja på poeng.

I alt er boksedronningen oppe i 34 proffseirer på like mange kamper.

Brækhus holder weltervekt-titlene i bokseforbundene WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization).

