Brækhus så for seg det verste for norske fans: - Hadde vært forferdelig

Norske boksefans får muligheten til å se Cecilia Brækhus (36) sin tittelkamp.

LOS ANGELES (Nettavisen): Sent torsdag kveld kunne VG+ melde at de har sikret seg rettighetene til å vise den kommende Brækhus-kampen mot Kali Reis.

Lenge var det usikkert om kampen i det hele tatt ville bli vist i Norge, men nå er Brækhus lettet over at en avtale er på plass.

- Hadde vært på trynet



På et medietreff med norske journalister i Los Angeles forteller Brækhus til Nettavisen at hun gleder seg over at også folk hjemme Norge får sjansen til å se henne i aksjon natt til søndag.

- Folk kan forstå betydningen av dette her litt bedre da. Dette er idrettshistorie. Det hadde vært forferdelig hvis dette ikke hadde blitt vist. Hvis det hadde blitt vist i hundre land, men ikke i Norge så hadde det vært helt på trynet, sier Brækhus til Nettavisen.

Den norske stjernen innrømmer riktignok at hun gjerne skulle sett at en avtale hadde vært på plass tidligere.

- Jeg er veldig glad for at det ordnet seg. Jeg hadde håpet at det skulle ordne seg litt tidligere selvfølgelig. Det hadde vært greit, men sånn er det. Vi er bare kjempeglad for at alt har gått i orden. Vi gleder oss til et nytt samarbeid, forteller 36-åringen.

GLEDER SEG TIL KAMP: Cecilia Brækhus møtte norsk presse sammen med Bernie Bahrmasel i K2 Promotions.

Brækhus mener det er flere grunner til at det tok tid å lande en avtale, men sier at hun ikke har brukt mye krefter på det. I stedet er det International Management Group (IMG) som har solgt rettighetene.

Pause på Viasat-samarbeid



Avtalen med VG innebærer at det foreløpig blir en stopp i samarbeidet med Viasat for Brækhus' del. TV-selskapet har i flere år vist Brækhus-kampene, men nå ender altså helgens kamp bak VG sin betalingsmur.

- Vi har hatt et veldig godt og langt samarbeid, men kanskje er dette noe positivt. Kanskje er dette en naturlig utvikling. Kanskje er det på tide med en fornyelse. Hvem vet? Hva som skjer i fremtiden vet jeg ikke, men jeg tror dette er en bra måte å nå ut til mange folk på. Det er jeg glad for, forklarer Brækhus.

Hun mener helgens kamp kanskje også overgår hennes første kamp på norsk jord i Oslo Spektrum i 2016.

Det er ventet at Cecilia Brækhus går i ringen i StubHub Center i Carson cirka klokken 05:00 søndag norsk tid.

