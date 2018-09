Canelo vant tittelkampen mot Golovkin

Også Demetrius Andrade, tidligere verdensmester i lett mellomvekt, er uenig i dommernes poengfordeling. Han håper en eventuell returkamp nå vil bli avgjort med knockout.

- Canelo dukket definitivt opp for å vinne, men han gjorde ikke nok til å vinne. Jeg ønsker ikke at det skal bli behov for dommerne neste gang, kommenterte Andrade til BBC.

Det er imidlertid ikke alle som er like kritiske.

Michael Conlan, tidligere medaljevinner i OL i amatørboksing, skriver på Twitter at han ikke synes Golovkin ble utsatt for noe ran.

I don’t think it was robbery, had Canelo winning and I really wanted GGG to win. Some very close rounds that could have went either way. Canelo’s body work, sharp counters and punch output stole it for me. Great fight with two great champions! Gutted for GGG 💥🥊