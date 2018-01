Conor McGregor strippes trolig for UFC-tittelen

UFC-president Dana White opplyser at vinneren av Tony Ferguson og Khabib Nurmagomedov blir ny mester i UFCs lettvektklasse.

Det oppsto full forvirrig på fredagens UFC-pressekonferanse, som promoterte lettvektmøte mellom Tony Ferguson og Khabib Nurmagomedov.

Den irske superstjernen Conor McGregor er tittelholder i vektklassen, men har ikke konkurrert i UFC siden november 2016.

Det var derfor knyttet stor spenning til om McGregor var strippet for tittelen og om Ferguson og Nurmagomedov skulle konkurrere om det ledige beltet.

UFC-president Dana White bekreftet at duoen skulle kjempe om den ubestridte tittelen, samtidig som han ikke ville si direkte at McGregor var strippet.

Dermed satt journalister og fans igjen med flere spørsmål enn svar etter seansen.

- Vektklassen må gå videre

Kampen mellom Ferguson og Nurmagomedov finner sted i Brooklyn 7. april.

- Vinneren av denne kampen blir den ubestridte mesteren, sa White, samtidig som han ikke ville svare på hva det betyr for Conor McGregor.

Da han ble spurt om å oppklare situasjonen svarte White følgende:

- Jeg sa det før Mayweather-kampen ... Jeg har vært i denne businessen i veldig lang tid. Når du tjener en uanstendig sum penger som han gjorde, hvem vet om du noen gang kommer tilbake? Akkurat nå sier Conor «kanskje kommer jeg tilbake i august eller september». Det er nesten to år. Det er ikke rettferdig overfor resten av vektklassen. Vektklassen må gå videre. Disse gutta har fightet hele karrieren, og alle vil nå det målet. Det er det riktige å gjøre. Jeg får mye dritt for hvor mye jeg liker McGregor, men divisjonen må gå videre.

Det virket dermed tydelig at McGregor er strippet for tittelen, samtidig som White er redd for å bruke nettopp de ordene.

White ble grillet

Den anerkjente MMA-journalisten Ariel Helwani grillet til slutt White om temaet.

- Er det en grunn til at du ikke sier det rett ut at Conor har blitt strippet?

- Nei, det er ingen grunn.

- Så har han blitt strippet for tittelen? Ja eller nei?

- Sa jeg at han har blitt strippet for tittelen? Neste spørsmål, takk.

- Men denne kampen er for det ekte beltet. Det gir ingen mening. Det er en grunn til at du ikke sier det. Hvorfor sier du det ikke?

- Har noen andre et spørsmål? svarte White, sjeldent ukomfortabel med situasjonen.

Ble strippet for tittel tidligere

Conor McGregor ble den første i UFCs historie som holdt to tittelbelter samtidig, da han etter seieren mot tidligere lettvektsmester Eddie Alvarez i New York i 2016, holdt både fjærvekt- og lettvektbeltet.

Kort tid etterpå ble McGregor strippet for fjærvekt-tittelen, slik at vektklassen skulle kunne stå på egne bein uten iren.

Siden den gang har McGregor gått en meget lukrativ boksekamp mot Floyd Mayweather, som endte med knockout-tap i tiende runde.

So, the winner of Khabib-Tony will be the real champ AND Conor isn't getting stripped? WTF. — Luke Thomas (@lthomasnews) January 19, 2018

Dana White being really aggressive to the media because he doesn't have an answer to a question he really should have an answer for. — Seán Sheehan (@SeanSheehanBA) January 19, 2018

Oh my god, UFC is still saying they will "see what happens" about McGregor being stripped. "The winner of Khabib, Tony will be champion ..." Dana White says. That's it. Lol. What? — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) January 19, 2018

Tony Ferguson is introduced today as "the champ," Dana White says the winner of Ferguson-Khabib "will be the champion." BUT ... still no clarification about stripping Conor McGregor.



Okay. — Shaheen Al-Shatti (@shaunalshatti) January 19, 2018

If there was ever an indication needed as to who the most powerful person in MMA is, that was it. Pretty incredible, really. Like it or not, that was a testament to what McGregor has built. — Ariel Helwani (@arielhelwani) January 19, 2018

Dana White flat out refuses to say Conor McGregor has been stripped but does say the 223 main event is for the undisputed title. Asked if he has been stripped or not, White says, next question. — Ariel Helwani (@arielhelwani) January 19, 2018

P.S. Fredag kveld ble det også klart at Rose Namajunas og Joanna Jedrzejczyk møtes til omkamp på samme stevne. Namajunas sjokkerte MMA-verdenen da hun tok tittelen fra polakken i fjor.

