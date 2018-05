Cyborg med Brækhus-stunt før tittelkampen i LA

MMA-stjernen Cris Cyborg (32) med klar beskjed om at hun vil møte Cecilia Brækhus.

LOS ANGELES (Nettavisen): Cirka en halvtime før Brækhus sin tittelkamp i Los Angeles dukket Cyborg opp på StubHub Arena med både et UFC-tittelbelte, men også en spesiallagd t-skjorte.

På t-skjorten stod det "Cyborg - Brækhus 2019".

Cyborg forteller til Nettavisen at hun håper å få til en kamp mot den norske bokseren, men tror ikke det blir før 2019.

- Jeg vet ikke ennå. Vi har lagt planer for 2019. Jeg må avslutte kontrakten min med UFC først. Jeg har to kamper igjen, sier Cyborg til Nettavisen.

Hun forteller at hun kunne tenke seg å møte Brækhus i Las Vegas dersom de lykkes å arrangere et oppgjør mellom det to.

- Las Vegas er et kult sted, sier Cyborg.

STJERNE: Fans flokket seg rundt Cris Cyborg før kampen mellom Brækhus og Reis.

32-åringen legger imidlertid til at hun fortsatt må jobbe mer med bokseferdighetene før en eventuell kamp mot Brækhus.

MMA-stjernen har også tidligere uttalt at hun kunne tenke seg å møte Brækhus. Norges boksedronning møtte også Cyborg da hun var på besøk i USA i fjor høst.

K2-promotor og manager for Brækhus i USA, Bernie Bahrmasel, likte MMA-stjernens stunt.

- Det var en nydelig t-skjorte, og det er tydelig at hun ønsker å møte Cecilia, sier Bahrmasel til Nettavisen.

