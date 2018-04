Enkel knockoutseier for Havnaa: - Jeg er klar for store ting

Kai Robin Havnaa noterte sin 13. proffseier.

Allerede i 2. runde slo sørlendingen tyske Frank Blüme på knockout under et stevne i tyske Offenburg lørdag.

Havnaa drømmer om en tittelkamp på hjemmebane i neste kamp, og 29-åringen styrket sine aksjer etter en overlegen seier.

Blüme var aldri i nærheten av å hamle opp med nordmannen, men holdt ut i den første runden som forløp seg svært rolig.

Havnaa åpnet forsiktig, men fikk satt inn et høyre kryss i den andre runden som sendte Blüme i kanvasen. Den tyske 33-åringen var langt unna å komme seg på beina tidsnok, og Havnaa kunne innkassere en soleklar knockoutseier.

- Jeg har hele tiden sett for meg å gå åtte runder, og derfor startet jeg forsiktig. Slaget var en refleks og kom ut av ingenting, sa Havnaa i Viaplay-sendingen etter kampen.

Han sier at hans promotorselskap Team Sauerland har store planer for fremtiden. Forhåpentlig en tittelkamp i cruiservekt.

- Sauerland og jeg jobber godt sammen. De har sagt at de har store planer for meg. Kanskje en tittelkamp, og kanskje på hjemmebane. Jeg er klar for store ting, sa Havnaa som fortsatt er ubeseiret som proffbokser.

Seieren mot Blüme var hans 11. på knockout.

(©NTB)

Mest sett siste uken