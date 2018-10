Faren til Nurmagomedov: - Mine sanksjoner vil være kraftigere enn de fra UFC

Khabib Nurmagomedov varslet en kraftig skjennepreken fra hans far etter å ha angrepet jiu-jitsu-treneren til Conor McGregor i skandalekampen i Las Vegas.

MMA-stjernen forsvarte sitt tittelbelte i lettvekt mot Conor McGregor i en kamp som ble husket for alt annet enn det sportslige.

Oppkjøringen til kampen ble preget av svært dårlig stemning mellom de to leirene, blant annet etter at McGregor og hans gjeng gikk til angrep på en buss med UFC-fightere der blant andre Nurmagomedov satt i New York tidligere i år.

Iren har i tillegg snakket svært nedlatende om sin motstander, hans opphav og landsmenn fra Dagestan (Russisk republikk) i promoteringen av kampen.

Det hele kulminerte da det klikket fullstendig for Nurmagomedov etter å ha vunnet på submission søndag morgen.

DISIPLIN: Abdulmanap Nurmagomedov (i midten) varsler at han vil ta et oppgjør med sønnen Khabib etter at han angrep teamet til Conor McGregor i storkampen i MMA i Las Vegas søndag.

Dagestaneren hoppet ut av buret og gikk til fysisk av angrep på Dillon Danis, McGregors jiu-jitsu-trener.

Samtidig hoppet flere i teamet til 30-åringen inn i buret og angrep McGregor.

- Barn, kvinner og tilfeldige mennesker

Etter kampen beklaget Nurmagomedov til Nevada State Athletic Commission og Las Vegas, og la samtidig til at hans far ville straffe ham hardere enn hva UFC vil gjøre.

Nå har Abdulmanap Nurmagomedov, faren til Khabib, tatt bladet fra munnen.

- Du kan gjøre hva du vil inne i oktagonet. Utenfor buret er det barn, kvinner og tilfeldige mennesker. Mitt team har alltid vært kjent for disiplin, og derfor vil mine sanksjoner mot Khabib være mye kraftigere enn de som kommer fra UFC, skal 55-åringen ha sagt til russisk TV, ifølge Daily Mail.

AVGJØRELSEN: Conor McGregor klapper ut og dommer Herb Dean går imellom.

Nettavisen var på plass i Las Vegas og fulgte kampen. Du kan lese alt her:

Tilgir McGregor

Abdulmanap Nurmagomedov har videre uttalt at han tilgir Conor McGregor til tross for irens tungt verbale skyts i forkant av kampen.

McGregor kom blant annet med skjellsord mot både Abdulmanap, Khabib og sistnevntes manager, men førstnevnte sier det hele tilhører nå fortiden.

- Jeg tilgir Conor McGregor for det han sa. Det er nødvendig å analysere det som har skjedd i fortiden og ta lærdom av det. Vi har bestemt oss for å ta ting til nye høyder, sier Nurmagomedov ifølge The Independent.

Mest sett siste uken