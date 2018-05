Flere superstjerner ventet til Brækhus-kampen

Cecilia Brækhus (36) får vist seg frem foran både bokselegender og andre kjendiser i Los Angeles.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det er ventet over 9000 tilskuere til boksestevnet på StubHub Center når Brækhus går i ringen natt til søndag norsk tid.

Blant dem vil det både være filmstjerner og flere tidligere bokseprofiler, skal vi tro promotor i K2 Bernie Bahrmasel.

- Det vil være en lang liste med boksekjendiser som kommer dit på grunn av Gennady (Golovkin) og Cecilia, sier Bahrmasel til Nettavisen.

Venter at Rousey tar turen



Den kasakhstanske bokseren Gennady Golovkin går hovedkampen på stevnet mot Vanes Martirosyan, og det er Golovkin som lokker til seg de største stjernene.

Den tidligere MMA-stjernen Ronda Rousey, som i dag jobber med wrestling i WWE er blant dem som er ventet å ta turen. Det samme er MMA-stjernen Cris Cyborg. Sistnevnte har tidligere gitt utrykk for at hun ønsker å møte Brækhus i bokseringen.

- Ronda er en fan og venn med Gennady. Cyborg er en fan av Cecilia. De kommer godt overens. Cyborg har også uttalt at hun kan være interessert i møte Cecilia. Vi får se hva som skjer, forklarer Bahrmasel.

STJERNE: Ronda Rousey er ventet til boksestevnet hvor Cecilia Brækhus går kamp kommende helg.

- Filmstjernene dukker alltid opp

Det er heller ikke bare tidligere og aktive utøvere som ventes langs ringside i StubHub Center.

Bahrmasel tror også flere filmstjerner vil dukke opp for å få med seg stevnet hvor de først og fremst lokkes av Golovkin.

- Stjernene dukker alltid opp i Los Angeles for å se Gennady. Dette blir fjerde gangen han går kamp i Los Angeles. Alle vet hvem han er nå og alle vil se ham bokse nå. «Cinco de mayo» er en stor feriedag for boksing, forteller Bahrmasel.

Han gleder seg og trekker frem at det er spesielt at de med både Golovkin og Brækhus har med de to antatt beste bokserne i verden i helgens stevne.

Brækhus: - Morsomt

Brækhus har selv hatt celebre gjester på sine tidligere kamper i Norge. Statsminister Erna Solberg, tidligere fotballspiller John Arne Riise, tidligere verdensmester i tungvekt Vladimir Klitsjko og skuespiller Hayden Panettiere er blant dem som har gjestet norske arenaer de siste årene, men det spørs om ikke kjendisfaktoren skrus opp enda et hakk kommende helg.

Den norske boksedronningen liker at stevnet får stor oppmerksomhet, men konsentrerer seg først og fremst om arbeidsoppgavene i ringen.

- Det er morsomt, men det er ikke derfor jeg bokser. Jeg tror at hvis man bokser for penger, glitter og stjerner så bokser man ikke av riktige grunner. Da tror jeg karrieren din blir kort, sier Brækhus til Nettavisen.

GJESTET BERGEN: John Arne Riise fikk med seg kampen til Cecilia Brækhus i Bergen.

36-åringen som setter alle sine VM-titler på spill mot Kali Reis natt til søndag mener mye av grunnen til at hun nettopp har vært i toppen i så mange år skyldes at hun har klart å holde fokus på nettopp boksingen.

- Jeg tror grunnen til at jeg har hatt så lang karriere som jeg har hatt er at alt det andre bare er en bonus for meg, men det er ikke hovedgrunnen til at jeg bokser. At de er der ringside synes jeg er kjempemoro og bare positivt, men grunnen til at jeg går opp i ringen er for å slå Kali Reis og skrive boksehistorie, forklarer Brækhus.

