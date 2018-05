Fullt sirkus da Brækhus gikk på vekten

Cecilia Brækhus (36) veide seg inn før storkampen i Los Angeles.

Artikkelen oppdateres med reaksjoner!

LOS ANGELES (Nettavisen): I et fullstappet konferanselokale på Sheraton Gateway Hotel i Los Angeles gikk Brækhus på vekten før morgendagens tittelkamp mot Kali Reis.

Den norske bokseren klarte å komme seg under vektgrensen i weltervekt på 147 pund da hun målte til 145,8 pund - cirka 66,1 kilo.

Hennes motstander Kali Reis veide 65,6 kilo.

Brækhus har tidligere denne uken skrytt av opplevelsen hun foreløpig har hatt i USA, men legger heller ikke skjul på at det skal bli godt å komme hjem til litt roligere omgivelser i Norge etter kampen.

For det var på ingen måte rolig da utøverne gikk på vekten sent fredag kveld norsk tid. Det minnet faktisk mer om et sirkus med både ivrige fans, som stort sett kom for å få med seg Gennady Golovkin, samt et stort antall pressefolk.

På toppen av det hele var også en ivrig Don King til stede. Akkurat som tidligere i uken snakket promotorlegenden om alt fra Nord-Korea til det kommende boksestevnet.

Tross kaoset virket Brækhus å ta det hele med ro da hun fokuserte gjorde det hun skulle, før hun forlot lokalet.

Mest sett siste uken