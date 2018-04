Golovkin har fått motstander - Brækhus bekrefter kamp

Stevnet har lenge stått i fare for å bli avlyst, men nå har hovedattraksjonen Gennady Golovkin endelig fått ny motstander.

Bokseren Gennady Golovkin har endelig fått ny motstander etter at Canelo Alvarez avla positiv dopingprøve forrige måned.

Armeneren Vanes Martirosya stepper nå inn på kort varsel og møter Golovkin i Stubhub Center sør for Los Angeles 5. mai.

Det betyr at Cecilia Brækhus' kamp på samme stevne kan gå som planlagt.

Brækhus har signert avtale med en motstander, men det er foreløpig ikke kjent hvem hun skal møte.

- Det blir kamp. Vi går ut med det i løpet av døgnet, sier Brækhus til Nettavisen onsdag ettermiddag.

Saturday, May 5 @StubHubCenter



Tickets Go On Sale

Today! Wednesday, April 18 at 10 A.M. PT



Ticket link here> https://t.co/YEE3g6UHKn pic.twitter.com/2ytJbLKMuP