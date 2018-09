Hamlet har fått ny motstander

Polske Jacek Rolinski blir Marthin Hamlets motstander i Danmark til helgen.

Det norske MMA-håpet Marthin Hamlet skulle i utgangspunktet møte finske Saku Heikkola på Cage Warriors Academys stevne i Nyhavn kommende helg.

Forrige uke kom imidlertid beskjeden om at finnen hadde trukket seg fra kampen på grunn av en skade.

Arbeidet med å finne en ny motstander til den norske lett tungvekteren ble igangsatt umiddelbart og nå er det klart at det er Jacek Rolinski som kommer inn på kort varsel.

- Ingen fare for undervurdering



Polakken har gått tre proffkamper i MMA og tapt samtlige. Hamlet er likevel klar på at noen undervurdering av hans nye motstander ikke kommer på tale.

- Jeg har gått i undervurderingsfella før, så jeg har blitt preppa av pappa om ikke å gjøre det. Hver kamp jeg har nå, er den viktigste. Jeg har gått på noen sånne smeller før, så da har jeg fått hørt det en god del, sier Hamlet til Nettavisen.

26-åringen beskriver sin kommende motstander som «litt gærning».

- Han har gått proffboksing, K1 og mye forskjellig. Han liker å gå stående. Jeg er helt klart storfavoritt, og måtte ta til takke med det jeg fikk.

- Er i kjempeform

Nordmannen forteller at han har booket enda en kamp i desember allerede og at målet om UFC fortsatt skimtes i det fjerne.

- For min del handler det om at når den UFC-sjansen kommer, skal jeg være klar for det. Man vet aldri hva de tenker, en jeg regner med å få sjansen. De ville se meg i én kamp til og nå har jeg booket inn to.

Hamlet lover at formen er på topp når han går inn i buret i Nyhavn til helgen.

- Jeg er i kjempeform - veldig god fysisk form. Jeg har lagt inn litt mer energi på det fysiske fordi han finnen jeg egentlig skulle møte ofte går tre runder.

Kampen kan du se på Viaplay førstkommende lørdag.

Mest sett siste uken