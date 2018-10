Hamlet klar for ny kamp: Møter rutinert polakk i Danmark

Marthin Hamlet jakter sin femte proffseier i MMA når han møter polske Lukasz Parobiec (38) i Cage Warriors i danske Fredrikshavn 15. desember.

Veteranen Parobiec har 13 seirer og 8 tap i oktagonet, men kan blant annet skilte med å være tidligere verdensmester i kickboksing (Iska world title).

Han bør uansett være en overkommelig oppgave for Hamlet som nærmer seg UFC med stormskritt.

- Det blir spennende å møte én med fem ganger så mange kamper som meg. Det hadde vært veldig gøy å fortsette den gode flyten jeg er inne i med å avslutte kampen i første runde, sier 26-åringen til Nettavisen og legger til at Parobiec er den tøffeste motstanderen han har møtt siden han gikk over til MMA.

Les også: Hamlet overlegen i ny seier

Han er klar på at han ikke er skremt av at 38-åringen er verdensmester i kickboksing fra 2015.

- Det betyr ikke noe. Jeg undervurderer ingen, forteller han og bekrefter at Praobiec virker å være i god form tross sin høye alder.

- Han har hvert fall krutt i nevene, så det det blir gøy å se ham mot et ungt maskineri, sier 26-åringen fra Åsgårdstrand i Vestfold.

Hamlet har fortsatt til gode å tape etter at han byttet ut brytematta med MMA-buret. Unggutten var spådd en lysende karriere i bryting, men valgte å satse på MMA da OL-drømmen røk i 2016.

Ny manager

Flere ting har skjedd siden Hamlet slo Jack Rolinski i september. Kun dager før kampen gikk hans amerikanske manager Glenn Robinson bort etter sykdom.

Nå signerer Hamlet etter det Nettavisen erfarer sannsynligvis med en tysk manager. Planen er uansett den samme; han er lovet en vei inn i UFC, og den kommer om det blir seier i desember.

- Det vil være veldig overraskende hvis man ikke ser meg i UFC i 2019, sier Hamlet.

Han forteller at det også har vært amerikanske managere som har vært aktuelle, men at han heller mot tyskeren som har gode kontakter i det europeiske markedet.

Les også: Hamlet har fått ny motstander

- Han har god kontakt med UFC og sponsormarkedet, og i tillegg eget gym med gode sparringspartnere.

Møtte Dana White

Hamlet har egentlig allerede innfridd lovnaden om en vei inn i UFC etter møtet med Dana White tidligere i år.

Han takket likevel ja til Cage Warriors-stevnet i Fredrikshavn.

- Jeg fikk et bra tilbud av danskene, sier Hamlet før stevnet i Danmark.

MØTTE SJEFEN: Marthin Hamlet Nielsen hadde en lang og god prat med UFC-president Dana White.

26-åringen har reist mye i løpet av sin tid som bryter, og til tross fra tilbud om å trene med de beste MMA-utøverne i USA, har han foreløpig valgt å ha sin base i Oslo.

- Jeg har muligheten til å dra til Jackson-Wink og til Florida, men enn så lenge har jeg det veldig bra på Frontline med Jack (Hermansson) og gutta der. Jeg er litt smålei av reisinga, og liker å ha en stabil base. Jeg var der nede og så hvordan de trente i fjor. Da så jeg at det er ikke så veldig annerledes enn hvordan vi holder på her. Vi må slutte og tro at de gjør så mye ting som er annerledes enn oss. Hvis vi stoler på det vi gjør, kan vi komme dritlangt, så jeg kommer til å holde på her framover, har han uttalt tidligere.

Mest sett siste uken