Havnaa vant på knockout

Knuste til i runde to mot Daniel Vencl. Se video over!

Kai Robin Havnaa (29) vant på knockout i Sør Amfi på hjemmebane i Arendal. Mot tsjekkiske Daniel Vencl hadde Havnaa god kontroll i første runde, før han hamret løs i runde to.

Vencl gikk i bakken, og treneren kastet inn håndkledet. Dermed vant Havnaa drømmekampen på hjemmebane. Se video øverst i artikkelen.

- Det var helt sinnsykt rått. Tusen hjertelig takk, sa Havnaa til publikum etter kampen.

- Jeg kjente det med en gang. Jeg visste at han var rystet før han gikk ned. Jeg hadde aldri sluppet han av kroken - aldri, fortalte Havnaa etter seieren.

Havnaa har nå vunnet tolv proffseirer av tolv mulige - ti av de på knockout.

Tidlig knockout



Det var en avventende start på den første runden, og det gikk nesten halvannet minutt før Havnaa fikk inn sitt første, tyngre slag mot kroppen til Vencl. Mot slutten av runden fikk Havnaa inn noen flere slag, og han vant den første runden.

I runde to fikk Havnaa inn et godt treff allerede etter få sekunder. En bevegelig Vencl fikk også inn noen slag, men Havnaa traff stadig bedre. Havnaa fikk in et supertreff halvveis i andre runde, og Vencl gikk i bakken. Tsjekkieren kom seg opp etter ni sekunder, men kort tid etter gikk han i bakken igjen. Da valgte hjørnet til Vencl å kaste inn håndkledet.

Dommeren la ikke merke til håndkledet før etter noen sekunder, men stoppet kampen før bokserne rakk å begynne igjen. Da falt Havnaa ned på kne og skjulte to tårevåte øyne bak boksehanskene.

- Jeg har prøvd å forestille meg dette, men det ble så mye sterkere enn det jeg hadde trodd, innrømmet vinneren etter kampen.

Nordmannen ble kåret til vinner etter bare drøye fire minutter i bokseringen.

Drømmekamp

Havnaa har lenge drømt om å få bokse på hjemmebane. Han har vært klar på at han har gledet seg til lørdagens kamp i lang tid.

- Jeg har aldri vært så oppglødd foran en kamp. Det er en drøm å kunne bokse i et slikt stevne på hjemmebane. Det er dette øyeblikket jeg har ventet på siden jeg ble profesjonell, sa Havnaa da det først ble klart at han skulle bokse på hjemmebane i Arensal.

Havnaa skulle egentlig møte kroaten Marino Goles, men kroaten måtte trekke seg. Det måtte også hans erstatter, østerriske Gezim Tahir, gjøre. Dermed fant arrangøren Daniel Vencl far Tsjekkia bare få dager før det braket løs.

Mest sett siste uken