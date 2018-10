Hevder Alexander Gustafsson og Jon Jones møtes til ny kamp i desember

Det første oppgjøret i 2013 ble kalt «tidenes kamp» i UFC.

Alexander Gustafsson og Jon «Bones» Jones skal møtes til nytt oppgjør i Las Vegas 29. desember under UFC 232-stevnet. Det er den meget anerkjente MMA-journalisten Ariel Helwani som avslører dette på sin Twitter-konto.

Kampen blir Jones' retur til UFC etter at han ble utestengt i 15 måneder for å ha testet positivt på en dopingtest i 2017.

- Jeg har fått det bekreftet fra flere kilder rundt UFC at det er en «done deal». Det er klart for omkampen av tidenes kamp i UFCs historie. Jon Jones slo Alexander Gustafsson i 2013, men de møtes på ny i Las Vegas på UFC 232 for UFCs tittel i lett tungvekt, sier Helwani på sin Twitter-profil.

Breaking: Jon Jones vs. Alexander Gustafsson 2 is set for UFC 232 on Dec. 29 in Las Vegas. More: pic.twitter.com/sB49isFzFZ — Ariel Helwani (@arielhelwani) October 10, 2018

Akkurat nå er det Daniel Cormier som er mesteren i lett tungvekt. Han har siden tatt steget opp til tungvekt, der han slo Stipe Miocic og ble dermed mester i begge vektklassene.

Les mer: Putin gratulerte Khabib Nurmagomedov etter seieren mot Conor McGregor

Det betyr at så fort kampen er i gang mellom Gustafsson og Jones, så vil Cormier offisielt ha mistet sin tittel i lett tungvekt, mens vinneren av Gustafsson mot Jones blir den nye mesteren.

De to møttes til kamp om UFCs tittel i lett tungvekt i september 2013. Da var svenske Gustafsson regnet som en solid underdog, mens det var ventet at Jones skulle kontrollere inn en ny seier.

Svensken sjokkerte Jones, og var den første som fikk kastet amerikaneren i bakken. Etter en blodig batalje var det til slutt Jones som ble stemt frem som enstemmig vinner av dommeren.

Etter kampen måtte både Jones og Gustafsson sendes til sykehuet. De to har siden ikke hatt muligheten til å møte hverandre til omkampen.

Gustafsson har ikke gått kamp i UFC siden sitt oppgjør mot Glover Teixeira i Stockholm i mai 2017. Siden har potensielle kamper mot Luke Rockhold og Volkan Özdemir falt sammen grunnet.

Jones, på sin side, regnes som kanskje tidenes beste utøver i UFC. Han slo Daniel Cormier for tittelen i lett tungtvekt i juli 2017, men mistet tittelen tilbake til Cormier da han testet positivt på en dopingprøve.

31-åringen har hatt en kontroversiell karriere, og har til sammen blitt utestengt for positiv dopingtest ved to anledninger. Dette blir «Bones» Jones sin første kamp i UFC siden kampen mot Cormier.

Mest sett siste uken