Joshua forsvarte titlene med ny knockout

Tok sin 22. proffseier. 21 av dem har Anthony Joshua vunnet på knockout.

Foran 90.000 tilskuere på Englands nasjonalarena Wembley satte Anthony Joshua sine tre VM-belter i tungvekt på spill da han møtte den russiske veteranen Alexander Povetkin lørdag kveld.

Joshua, med 21 av 21 mulige proffseiere før kveldens kamp, har holdt IBF-beltet siden 2016, WBA-beltet siden 2017 og WBO-tittelen siden mars i år, etter seiere over henholdsvis Charles Martin, Vladimir Klitsjko og Joseph Parker.

Povetkin på sin side holdt WBA-beltet fra 2011 til 2013, og var lysten på å vinne beltene fra den britiske 28-åringen, men det var ikke mange som levnet ham noen særlige sjanser før matchen.

Knockout i sjuende runde

- «Ingen» forventer at denne kampen skal gå tiden ut, mente Viasat-kommentator Thomas Hansvoll før kampen startet.

Det skulle han vise seg å få rett i, ettersom Joshua sendte Povetkin i gulvet med en venstre-høyre-kombinasjon i sjuende runde. Russeren kom seg opp igjen, men sekunder etterpå måtte han ta telling igjen, og Joshua vant kampen på knockout.

- Han virker helt uslåelig for tiden, sier Hansvoll etter at seieren er et faktum.

Lenge så det imidlertid ut til at briten måtte slite tungt for å forsvare beltene sine. Allerede etter den første runden blødde Joshua kraftig fra nesen etter noen gode fulltreffere fra russeren.

- Tok ham bit for bit

- Aleksander Povetkin er en veldig tøff utfordrer. Det beviste han i kveld, sier den sympatiske briten etter seieren.

- Men jeg kom hit for å ha det gøy. Gjøre det jeg har trent på og gi ham mitt beste. Jeg visste at han var sterk ved slag mot hodet, men svak ved slag mot kroppen. Jeg tok ham bit for bit, sier Joshua.

Han bekrefter at han er klar for ny tittelkamp 30. april neste år, men er åpen for hvilken motstander det blir.

- Alle er velkomne, sier Joshua.

Både Deontay Wilder og Tyson Fury er sterke kandidater til den kampen.

- Min nummer én (motstander) er Wilder, innrømmer han imidlertid etter hvert.

God Povetkin-start

I lørdagens kamp åpnet begge de to bokserne nokså avventende i første runde, men i sluttsekundene fikk Povetkin inn en kombinasjon som ga ham initiativet i matchen.

OFFENSIV: Aleksander Povetkin åpnet offensivt mot Anthony Joshua, men måtte ta telling i sjuende runde.

Det så ut til å tenne briten, som fra sin trener Rob McCracken ble minnet om at motstanderen var 39 år og lite å bry seg om. Joshua gikk langt mer offensivt til verks i andre runde, uten å få inn noen ordentlige fulltreffere. Den russiske veteranen på sin side virket hakket vassere, og de tre første rundene gikk etter Hansvolls mening alle til 10-9 i Povetkins favør.

I fjerde runde pådro russeren seg et kutt over venstre øye, som så ut til å forstyrre 39-åringen noe, men tittelforsvareren Joshua klarte ikke å utnytte momentet.

En-to-kombinasjon

- Det er ikke ofte jeg har sett Joshua se så tam ut, mente kommentator Hansvoll da Povetkin gikk seirende også ut av femte runde.

I sjette runde begynte utviklingen å snu, og i sjuende runde viste Anthony Joshua hvorfor han fortsatt er kongen av tungvektsboksing. Han traff russeren med en en-to-kombinasjon, fulgt av en venstre- og en høyrehook som sendte Povetkin rett i gulvet, og 39-åringen var tydelig rystet da han til slutt kom seg opp igjen.

Dommeren lot kampen fortsette, men med en ny fulltreffer fra briten måtte Povetkin kaste inn håndkleet.

