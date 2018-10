Khabib Nurmagomedov truer med å forlate UFC dersom lagkameraten får sparken

Zubajra Tukhugov hoppet over buret for å angripe Conor McGregor etter UFC-kampen.

Problemene mellom Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor har på ingen måter roet seg etter at førstnevnte slo iren i tittelkampen i lettvekt i UFC.

Som kjent så klappet den irske verdensstjernen ut til russiske Nurmagomedov, som fulgte opp med å angripe McGregors lag utenfor buret. Inne i buret stod McGregor igjen, og måtte selv forsvare seg mot Khabibs lagkamerater.

En av de som hoppet over gjerdet, og angrep McGregor, var Zubajra Tukhugov. Han har siden forklart at han hadde planlagt å angripe McGregor etter kampen:

- Jeg vil slåss med ham utenfor. Glem buret, vi tar det utenfor, etter (Artem) Lobov. Jeg fortalte ham at etter min kamp, så skulle jeg vise ham, sa Tukhugov ifølge The Mirror. Den russiske utøveren skulle ha møtt Lobov, som er lagkameat med McGregor, 27. august i New York.

Ifølge Nurmagomedov har den kampen nå blitt avlyst av UFC etter at president Dana White gjorde det klart at de som hoppet over gjerdet for å angripe McGregor «aldri kommer til å gå kamp i UFC igjen».

- Jeg vil si noe til UFC. Hvorfor sparket dere ikke noen av de som angrep bussen og skadet flere mennesker? De kunne ha drept noen, og hvorfor sier ingen av dere noe om fornærmingen av mitt hjemland, min religion, min nasjon og min familie, spør Nurmagomedov på Instagram.









Han viser til bussangrepet, som var katalysatoren til kampen mot McGregor, der iren og hans lagkamerater angrep en buss der Nurmagomedov og flere andre UFC-utøvere var på plass.

- Zubaja Tukhogov har ingenting med dette å gjøre. Om dere tror jeg er stille, så tar dere skammelig feil. Dere har avlyst Zubajras kamp og dere prøve å sparke ham fordi han slo til Conor. Ikke glem at det var Conor som slo til min bror først, dere kan se det på videoen, skriver Khabib.

- Om dere velger å sparke ham, så vil jeg at dere skal vite at jeg også går. I Russland gir vi ikke opp på våre brødre, og jeg er med min bror til slutten. Om dere fortsatt velger å sparke ham, så ikke glem å sende meg min brutte kontrakt også. Hvis ikke, så bryter jeg den selv.

Se dette innlegget på Instagram Погнали брат ☝️☝️☝️ Et innlegg delt av Zubaira Tukhugov (@zubairatukhugov) Okt. 6, 2018 kl. 9:12 PDT









Den russiske mesteren gjør det også klinkende klart at han ikke har fått sin betaling av UFC, da hans sak fortsatt er oppe hos Nevada State Athletic Commission (NSAC). Videre skriver han at han kun ønsket å forsvare sin ære.

En som har applaudert Nurmagomedovs mot er den russiske presidenten Vladimir Putin. Han inviterte nemlig mesteren, og hans far, til en samtale tidligere denne uken.

Putin bad også Nurmagomedvos far om å ikke straffe sønnen for hardt, etter at han hadde gjort det klart at Khabibs straff hos ham ville bli hardere enn de han eventuelt ville ha fått av UFC.

Tukhugov har gått 22 proffkamper totalt i sin karriere, og står med 18 seire og 4 tap så langt. Han har ikke gått kamp siden 14. mai 2016 da han tapte mot Renato Moicano.

Khabib Nurmagomedov er ubeseiret i sin karriere. På 27 kamper står han med 27 strake seire.

