Khabib Nurmagomedov utfordrer Floyd Mayweather til kamp: - Det er bare én konge i jungelen

Den regjerende lettvektsmesteren tok til sosiale medier for å utfordre den legendariske bokseren.

Det kan gå mot et nytt kjempeoppgjør i kampsporten dersom Khabib Nurmagomedov får det slik han ønsker. Han har nemlig utfordret Floyd Mayweather til kamp.

Det er uvisst hva slags kamp den regjerende lettvektsmesteren i UFC ser for seg, men sist gang en utøver fra UFC utfordret Mayweather var det Conor McGregor som endte i bokseringen.

Den gangen hadde Mayweather få problemer med å slå iren, og sikret med det sin 50. seier i karrieren. Seire mot McGregor, samt sine rekker på ubeseirede kamper, gjør at Numagomedov nå mener de to kamphanene må møtes.

- Kom igjen, Floyd! Nå må vi gå kamp. 50-0 mot 27-0. To menn som aldri har tapt, hvorfor ikke? Det er kun én konge av jungelen. Jeg er kongen. Han kunne ikke slå ut McGregor, mens jeg slo han ut enkelt. Derfor må vi møtes, la oss gjøre dette, sa Numagomedov på Instagram-kontoen til Leonard Ellerbe, mannen som promoterer Floyd Mayweather.

Han var innom et boksestevne i Russland der Nurmagomedov også var tilstede, og mye tyder på at russeren tok muligheten til å utfordre Ellerbes største gullkalv.

Mayweather har uttalt at han er ferdig med boksing etter kampen mot McGregor, der han vant sin 50. kamp på rad. Samtidig har han flørtet med en retur til bokseringen.

I september skrev han på sin Instagram-profil at han ønsker å returnere til ringen for å møte Manny Pacquiao til omkamp. De to møttes i dyst i 2015, der Mayweather stakk av med seieren.

I oppgjøret mot McGregor måtte Mayweather vente helt til runde 10 dommeren stoppet oppgjøret, og gav seieren til amerikaneren ved teknisk knockout.

Nurmagomedov, som fortsatt er i søkelyset av Nevada State Athletic Comission (NSAC) etter bråket etter McGregor-kampen, fikk iren til å klappe ut i runde fire av deres kamp tidligere i oktober.

Russeren har aldri tidligere gått en profesjonell boksekamp, men har erfaring fra MMA, den russiske kampsporten sambo, samt grappling. Mayweather, på sin side, har kun bokset profesjonelt.

