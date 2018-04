Klart for tittelkamp i LA: Reis ble overrasket da Brækhus tok kontakt

Kali Reis (31) ble overrasket da hun fikk tilbud om å møte Cecilia Brækhus (36) til tittelkamp.

På forhånd ble blant andre Layla McCarter og MMA-stjernen Cris Cyborg nevnt som mulige motstandere for Brækhus, men til slutt ble det den 31 år gamle bokseren fra Rhode Island som får muligheten til å møte den norske verdensmesteren.

Det kom som en overraskelse for mange - også for Reis.

På telefon fra USA forteller 31-åringen til Nettavisen at hun ble tatt på senga da Brækhus tok kontakt.

- Det kom som en overraskelse, men en positiv overraskelse, sier Reis til Nettavisen.

- Det hadde lenge vært snakk om motstandere som McCarter og Cyborg, så det var en overraskelse, forklarer amerikaneren.

Hun er likevel tydelig på at hun ser på seg selv som en verdig motstander.

Siden sin proffdebut i 2008 har hun gått 20 kamper og etter hvert fått en del erfaring i ringen.

- Tror jeg har en god mulighet



Selv om resultatene har variert en del går Reis for å være en tøff bokser. Hun er også tidligere verdensmester i mellomvekt.

Nå ser amerikaneren igjen for seg å kunne kalle seg verdensmester. Denne gangen i weltervekt etter møtet med Brækhus på StubHub Center i Los Angeles.

- Jeg har like store sjanser som alle andre og kanskje til og med litt bedre, sier Reis.

31-åringen mener hun har en fordel av å kjenne godt til Brækhus.

- Jeg har fulgt nøye med på Cecilia Brækhus gjennom hele karrieren. Jeg vet hva hun kan som bokser. Jeg tror jeg har en god mulighet. Jeg respekterer henne veldig som både bokser og som karrierekvinne, forklarer Reis.

- Jeg gleder meg veldig til kampen og er takknemlig for muligheten, sier amerikaneren.

TITTELKAMP: Cecilia Brækhus setter alle sine titler på spill når hun møter Kali Reis 5. mai.

- Godt forberedt

Bekreftelsen på at det i det hele tatt blir kamp 5. mai lot lenge vente på seg, men Reis fikk tidlig beskjed om at hun trolig kom til å møte Brækhus.

Derfor har hun tilbragt de seks siste ukene på treningsleir i Philadelphia.

- Det har gått veldig bra. Jeg har trent veldig bra og føler meg godt forberedt. Vi har en klar og tydelig kampplan, forteller 31-åringen.

Hun beskriver seg selv som en «boxer-puncher», men har også hatt fokus på å kunne variere taktikk ut ifra hvordan kampen utvikler seg.

Reis har gått de siste kampene i mellomvekt, men skal allerede være i rute til å klare vektgrensen i weltervekt. Nå gjenstår bare de siste forberedelsen før hun reiser til Los Angeles i starten av neste uke.

Stor mulighet for kvinneboksing

31-åringen gleder seg allerede stort over å få sjansen til å vise seg frem for et større publikum i Los Angeles på boksestevnet hvor hovedkampen går mellom verdensmester i mellomvekt Gennady «GGG» Golovkin mot Vanes Martirosyan.

Torsdag kom også gladmeldingen om at Brækhus-kampen blir vist på den amerikanske TV-kanalen HBO.

Det innebærer et betydelig større publikum og en stor mulighet for å kunne gi kvinneboksing et etterlengtet løft.

Brækhus har uttalt at hun har ambisjoner om å slå gjennom i USA og i likhet med den norske boksestjernen er Reis også opptatt av at de to kvinnene får til en underholdende kamp.

Hun mener de nå har fått en glimrende mulighet til å vise frem kvinneboksing fra en god side.

- Jeg tror dette kan være veldig viktig for kvinneboksing generelt. Med den scenen vi nå har blitt tildelt og med titlene på spill så kan dette bli veldig bra. Det er rått for kvinneboksing, forklarer Reis.

- Jeg tror min og hennes boksestil kan gjøre at vi får til en god kamp, sier amerikaneren.

EKSPERT: Thomas Hansvoll er i dag bokseekspert og kommentator for Viasat.

Brækhus stor favoritt

Tidligere bokser og nå kommentator for Viasat, Thomas Hansvoll, uttalte til Nettavisen forrige uke at Brækhus fort kan få en langt tøffere kamp mot Reis enn det mange tror.

Reis har ingen spesiell imponerende statistikk å vise til, men etter å ha sett opptak av flere av amerikanerens kamper mener Hansvoll at statistikken lyver.

Han ser på Brækhus som favoritt, men tror samtidig at Reis kan være i stand til å lage problemer for verdensmesteren.

- Faren for Cecilia er at hun tar for lett på det, sier Hansvoll til Nettavisen.

Bokseksperten er klar på at det er viktig at Brækhus fortsatt er sulten nok etter å ha sittet på titlene i en årrekke.

- Før eller siden er det noen som kommer og henter de (titlene), sier Hansvoll.

Om det skjer allerede 5. mai er han mer usikker på. Hansvoll håper uansett at de to kvinnene klarer å få til en god kamp slik at nye muligheter byr seg så fort som mulig i USA.

Hansvoll har de siste årene hatt til vane å kommentere Brækhus sine kamper, men denne gangen kommer ikke Viasat til å vise oppgjøret til den norske verdensmesteren.

Foreløpig er det uklart om kampen i det hele tatt vil bli vist på norsk TV.

Nettavisen kommer til å være i Los Angeles for å dekke kampen 5. mai.



