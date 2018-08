Marthin Hamlet klar for ny kamp

Sammen med UFC-president Dana White har Martin Hamlet lagt en plan, som kan gjennomføres med seier i september.

Marthin Hamlet håper å ta et nytt steg mot drømmen om UFC når han møter finske Saku Heikkola i danske Nykøbing 22. september.

Kampen arrangeres under MMA-organisasjonen Cage Warrios Academy og blir den tidligere bryterens fjerde proffkamp.

- En jeg skal slå

Heikkola er 37 år gammel, har gått 15 proffkamper og vunnet sju av dem.

- Det er en kar jeg skal slå. Jeg vet at han har mye erfaring i bagasjen, han har en del tap og. Han har møtt mange bra, så han er en liten ringrev, men det er en jeg må slå for å være med i gamet, sier Hamlet til Nettavisen.

I likhet med tidligere i karrieren, har det vært vanskelig for nordmannen med den sterke bryterbakgrunnen å finne passende motstand.

- Det er derfor jeg måtte gå opp så mye i erfaring. Jeg hadde lyst til å møte noen med fire-fem-seks kamper, men det var vanskelig å få tak i. Det hadde vært gøy å møte noen med 3-0 eller noe sånt, men det er jo naturlig å ta disse stegene, sier Hamlet.

Møtte UFC-sjefen

Hamlet har siden starten av MMA-karrieren ikke lagt skjul på at drømmen er å konkurrere blant verdenseliten i UFC.

- Jeg har vært i dialog med manageren min, og det skjer ganske mye neste år, lover Hamlet.

Tidligere i år var han i Las Vegas og fikk et personlig møte med UFC-president Dana White.

- Jeg fikk beskjed av Dana White om at jeg må vinne den i mai, så må jeg vinne den kampen nå i september. Da skjer det ganske mye nå i september utover neste år. Jeg skal ha en kamp i slutten av året og, mest fordi jeg har lyst og fordi det blir lenge og vente helt til neste år, sier Hamlet, uten å ville røpe nøyaktig hva som skjer dersom han vinner sine to neste kamper.

MØTTE SJEFEN: Marthin Hamlet Nielsen hadde en lang og god prat med UFC-president Dana White.

Tilbud om stjernetrenere

26-åringen har reist mye i løpet av sin tid som bryter, og til tross fra tilbud om å trene med de beste MMA-utøverne i USA, har han foreløpig valgt å ha sin base i Oslo.

- Jeg har muligheten til å dra til Jackson-Wink og til Florida, men enn så lenge har jeg det veldig bra på Frontline med Jack (Hermansson) og gutta der. Jeg er litt smålei av reisinga, og liker å ha en stabil base. Jeg var der nede og så hvordan de trente i fjor. Da så jeg at det er ikke så veldig annerledes enn hvordan vi holder på her. Vi må slutte og tro at de gjør så mye ting som er annerledes enn oss. Hvis vi stoler på det vi gjør, kan vi komme dritlangt, så jeg kommer til å holde på her framover, sier Hamlet.

Kampen mot Saku Heikkola 22. september på i Nykøbing Falster-hallen og sendes dirkete på Viaplay.

