McCarter med Twitter-angrep mot Brækhus

Twitter-meldingene haglet fra bokser Layla McCarter da Cecilia Brækhus vant over Kali Reis natt til søndag.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det var mange som spådde at McCarter kom til å bli Brækhus sin motstander da det ble klart at den norske bokseren skulle få prøve seg i USA.

McCarter har lenge uttalt at hun har et ønske om å møte Brækhus, men partene har aldri klart å bli enige om å få til et oppgjør.

På StubHub Center i Carson natt til søndag norsk tid var det i stedet Kali Reis som fikk muligheten til å gå kamp mot Brækhus.

Det endte med poengseier til den norske stjernen i det som ble en dramatisk kamp. For selv om Brækhus vant greit på poeng, ble hun rystet ved et par anledninger under kampen. I 7. runde av oppgjøret måtte hun til og med ta telling for første gang i karrieren.

Twitter-angrep



Kampen ble den første direktesendte kvinnekampen som har blitt vist på amerikanske HBO. Blant TV-seerne i USA var nevnte Layla McCarter.

På Twitter la både hun og hennes manager Luis Tapia ut en rekke meldinger hvor de blant annet uttaler at McCarter vil gi Brækhus juling dersom de møtes i ringen.

No offense but I'll beat the brakes off Braekhus... then she'll be just "hus." 😆 — Layla McCarter (@LaylaMcCarter) 6. mai 2018

McCarter går også langt i å antyde at hun føler seg oversett og unngått av Brækhus.

I en annen Twitter-melding henviser hun til Kali Reis' knallharde høyre som sendte Brækhus ned for telling i søndagens kamp.

- Brækhus skulle ha unngått den fra høyre akkurat som hun har unngått meg, skriver McCarter på Twitter.

For høye krav

Etter kampen mot Reis fikk Brækhus spørsmål om hvorfor ikke McCarter fikk sjansen til å møte henne.

En liten snakkesalig Brækhus ønsket ikke å gå nærmere på diskusjonene som har vært.

- Jeg liker ikke å ta det offentlig. Hos meg skjer dette på riktig måte gjennom managere og promotor. Jeg vil ikke si noe om det, sier Brækhus.

Selv om Brækhus ikke ville si så mye om McCarter kjenner Nettavisen til at teamet hennes blant annet har reagert på hvordan amerikaneren har oppført seg i sosiale medier og at det er svært liten sjanse for at det noen gang blir en kamp mellom de to.

IKKE INTERESSERT I MCCARTER: Cecilia Brækhus ville ikke si så mye om Layla McCarter på pressekonferansen etter oppgjøret mot Kali Reis.

På pressekonferansen etter Brækhus-kampen på StubHub Center påstod også K2-promotor Tom Loeffler at McCarter stiller urealistiske krav.

- Jeg kan si at det var noen ganske høye finansielle forventinger fra Layla McCarter som til og med ikke HBO kunne oppfylle, sier Loeffler.

- Hvis de finansielle forventingene er realistiske så kan det være noe å vurdere, men det er et ganske klart svar på hvorfor denne kampen ikke har blitt noe av, forklarer promotoren.

Obligatorisk utfordrer

Tidligere denne uken stilte også Nettavisen spørsmål til Brækhus-teamet om en mulig fremtidig kamp mellom den norske profilen og McCarter.

K2-promotor og manager for Brækhus i USA, Bernie Bahrmasel, mener at McCarter ødela egne sjanser da hun gikk en kamp i Mexico i fjor.

McCarter var nemlig så kalt "mandatory", noe som innebærer at hun var en obligatorisk tittelutfordrer for Brækhus. Ifølge Bahrmasel er hun imidlertid ikke lenger det når hun valgte å ta en annen kamp, før et møte med Brækhus.

- McCarter var IBF sin obligatoriske tittelutfordrer. Hun hadde rett til å møte Cecilia, men Kali Reis ble den obligatoriske utfordreren da Layla gikk en kamp i Mexico. Hun diskvalifiserte seg selv fra den posisjonen. Alt jeg hørte i sosiale medier var at «vi ønsker denne kampen, vi ønsker denne kampen», men så tar hun plutselig en kamp i Mexico. Hun vinner, men IBF sier at hun da ikke lenger er den obligatoriske utfordreren, sier Bahrmasel til Nettavisen.

Det er nå knyttet stor spenning til hvem som får møte Brækhus i neste kamp. Kali Reis uttalte umiddelbart etter søndagens kamp at hun håper å få et returoppgjør, samtidig nevnes både Claressa Shields og Cris Cyborg som mulige motstandere.

