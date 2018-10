McGregor beroliger fansen etter fingeroppstyr

Selvsikker Conor McGregor spår knockout og avviser spekulasjonene rundt hans venstre langefinger.

LAS VEGAS (Nettavisen): Conor McGregor lover å gå for knockout når han møter erkerivalen Khabib Nurmagomedov i Las Vegas kommende helg.

På den åpne treningen i Park Theater natt til torsdag, hvor Nettavisen var til stede, tok den irske superstjernen mikrofonen og ga klar beskjed om hva han mener om ferdighetene til bookmakernes favoritt.

- Det kommer til å ende med knockout. Han er for lett å slå, for flatfotet og for forutsigbar. Jeg kommer til å slå ham rett ut, sa McGregor til stor jubel fra sine fans.

Avviser fingertrøbbel



Den irske superstjernen har ligget lavere i terrenget enn han har gjort før sine foregående kamper. På den eneste pressekonferansen som har promotert kampen så langt, la observante seere merke til en spesiell detalj på irens farligste våpen, hans venstre hånd.

Et tilsynelatende åpent sår på venstre langefinger førte til spekulasjoner om at superstjernen hadde fått stafylokokker, noe som kan bety antibiotikakur og som igjen kan gi en svekket prestasjon.

Dager før møtet med Nurmagomedov avviste McGregor spekulasjonene og forklarte samtidig hva som hadde skjedd.

- Bare de sterkeste overlever denne leken. Jeg sparret med en 90-kilos fighter, Ion Pascu, han er en god og solid fighter, som kalles "The Bomber". Akkurat som meg, sparrer han uten tannbeskytter noen ganger, og jeg traff ham rent slik at tannen hans satt fast i knoken min, forklarer McGregor på Ariel Helwanis MMA Show.

Rykter om Khabib-skade

Samtidig som iren friskmelder seg selv, hviskes det i Las Vegas om at motstander Khabib Nurmagomedov skal ha pådratt seg en skade i armen.

Dagestaneren, som setter sin lettvekt-tittel på spill i møtet med McGregor, har en lang skadehistorikk og i til tider slitt med å klare vektkravet på 70,3 kilo.

Skulle en av hovedkampens deltakere trekke seg, står Tony Ferguson klar til å steppe inn. Ferguson møter etter planen Anthony Pettis på samme stevne.

FAR OG SØNN: Conor McGregor hadde med sønnen, Conor jr på den åpne treningen onsdag.

- To klare mulige utfall

Shaheen Al-Shatti fra MMAfighting.com mener UFC kan overleve en kamp mellom McGregor og Ferguson, men at det ville vært katastrofalt for selskapet dersom McGregor måtte kaste inn håndkleet.

- Det ville vært ille uansett, men hvis Conor måtte trekke seg, ville det vært katastrofalt. Hvis Khabib hadde trukket seg, ville det vært ille, men Tony Ferguson er fortsatt her, så de hadde fått til noe. Conor McGregor er superstjernen her. Han har ikke gått kamp på to år, og folk er her for å se ham, sier Al-Shatti til Nettavisen.

Al-Shatti mener i likhet med mange andre at det i all hovedsak kun finnes to spesifikke mulige utfall av helgens storkamp.

- Det er litt bisart, for jeg har vært på mange store kamper, men dette er den første store kampen jeg kan huske hvor det er to veldig definerende utfall, og det ser ikke ut som det er så mye midt mellom. Enten kommer Conor til å slå ham ut, eller så kommer Khabib til å dominere og vinne på teknisk knockout eller dommeravgjørelse. Jeg kan ikke se noe annet enn de to utfallene, sier Al-Shatti.

Tilbake etter to års MMA-pause

McGregor har ikke konkurrert i UFC siden han sikret seg lettvekt-tittelen mot Eddie Alvarez i New York i november 2016, og det er knyttet enorm spenning til hans retur.

Ifølge UFC-president Dana White ligger UFC 229 an til å knuse organisasjonenes Pay-per-view-rekord, når den irske superstjernen møter nåværende lettvektmester Khabib Nurmagomedov.

Dagestaneren sikret seg tittelen med seier mot Al Iaquinta, etter at Tony Ferguson måtte trekke seg fra kampen på grunn av en kneskade.

ÅPEN TRENING: Khabib Nurmagomedov kjørte en kort oppvisning foran presse og fans i Las Vegas.

Nurmagomedov er ubeseiret i sin MMA-karriere og står med 26 seirer og null tap før helgens kamp.

McGregor på sin side har vokst til å bli en superstjerne på rekordtid, etter UFC-debuten i Stockholm i 2013. I fjor var han ifølge Forbes, verdens fjerde best betalte idrettsutøver bak Floyd Mayweather, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

UFC 229 ser du på Viaplay fra 00.15 natt til søndag. Det er ventet at McGregor og Nurmagomedov går i buret rundt 06.00.

