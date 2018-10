McGregor forsinket - erkerivalen forlot pressekonferansen

Khabib Nurmagomedov nektet å vente på Conor McGregor og forlot pressekonferansen før iren dukket opp.

LAS VEGAS (Nettavisen): Før torsdagens pressekonferanse i Las Vegas, var Khabib Nurmagomedov klar i sin sak:

- Hvis han er for sein, kommer jeg ikke til å vente på ham. Ti timer senere må jeg klare vekten.

Og selvfølgelig var den irske superstjernen forsinket, som han alltid er. Dermed marsjerte Nurmagomedov ut på scenen i Park Theater, og fikk etter hvert følge av UFC-president Dana White.

- Jeg trenger ikke vente på noen. Klokka er tre, fansen er her, media er her, alle er her. Dana er litt sein, men det er greit. Klokka tre begynner pressekonferansen, sa Nurmagomedov.

- Dette er pinlig

For seks måneder siden skapte Conor McGregor overskrifter verden over da han angrep en buss som fraktet UFC-fightere, blant andre Nurmagomedov, i Brooklyn.

Angrepet var en hevnaksjon etter at Nurmagomedov og hans lagkamerater omringet McGregors lagkamerat et døgn tidligere.

Nurmagomedov innrømmer at det denne kampen betyr mer enn hans foregående kamper.

- Jeg er sint og litt emosjonell, men min jobb når jeg går i buret, er å kontrollere følelsene mine. Jeg må forholde meg rolig, men presse på og kjøre over denne fyren.

Les også: McGregor krever endringer etter sjokkvideo

Se hele pressekonferansen nederst i artikkelen

Etter å ha svart på spørsmål i 15 minutter, reiste dagestaneren seg opp, tok med beltet sitt og forlot pressekonferansen før McGregor dukket opp.

- Vel, dette er pinlig! sa UFC-president Dana White da han ble stående igjen alene på podiet.

FOKUSERT: Khabib Nurmagomedov er fokusert på å klare vektkravet på fredagens innveiing.

McGregor: - Best for ham å løpe

Et snaut kvarter senere dukket Conor McGregor opp til stor jubel fra fansen i Park Theater.

- Han vet hva han har meldt seg opp for. Jeg har vært sent til dette tidligere. Trafikken var litt heavy, så det må være en McGregor-fight på gang. Jeg vet ikke hvor den lille tullingen er. Det er best for ham å løpe unna uansett.

INN MED WHISKY: Conor McGregor ankom pressekonferansen med en flaske Proper Twelve - hans egen whisky, som ble lansert denne uken.

McGregor tolket det faktum at Nurmagomedov forlot pressekonferansen før han dukket opp, som et tegn på at han frykter møtet med ham lørdag.

- Jeg planla ikke dette. Jeg er bare noen minutter for sen. Den tullingen kunne bare blitt sittende, men dette er et tegn. Han vil ikke være rundt meg, han vil ikke være rundt disse folkene. Han er livredd, og sånn er det. Han sa ingenting i New York, og jeg vedder på at han snakket dritt da jeg ikke var her.

- Sikt midt mellom øynene

Nurmagomedov var klar på at han ikke kommer til å ta McGregor i hånden, under noen omstendigheter, etter kampen. Selv sa McGregor følgende om et slikt scenario.

- Drit i fred. Det blir aldri fred her. Jeg sier alltid at du bør sikte mot fred, men hvis du ikke kan sikte mot fred, bør du sikte midt mellom øynene, og det er det jeg kommer til å gjøre.

Fredag morgen må både McGregor og Nurmagomedov ned på 70,3 kilo for at kampen skal være en offisiell tittelkamp.

Innveiingen begynner 18.00 norsk tid. Da har utøverne et vindu på to timer til å komme inn og veie seg.

Senere på kvelden er det et seremoniell innveiing foran fansen i T-Mobile Arena.

Selve kampen kan du se på Viaplay natt til søndag.

Mest sett siste uken