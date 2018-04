McGregor i trøbbel etter voldelig angrep

Conor McGregor og en gjeng på rundt 20 mann gikk til til angrep på andre UFC-fightere torsdag.

UFC-superstjernen Conor McGregor skapte fullstendig kaos etter et pressetreff i Brooklyn torsdag ettermiddag.

McGregor og flere av hans team-medlemmer gikk til angrep på busser, som skulle frakte UFC-fightere tilbake til hotellet etter pressetreffet.

Hevn mot Khabib?

Iren skal selv ikke konkurrere på lørdagens stevne, men det skal en av hans argeste rivaler - Khabib Nurmagomedov, som tidligere denne uken hadde en uoverenstemmelse med McGregors lagkamerat Artem Lobov.

Om det er bakgrunnen for angrepet, eller om det hele var et PR-stunt som gikk over styr, er ikke kjent, men det som er sikkert er at Conor McGregor er i trøbbel.

UFC-fighter Michael Chiesa skal ha blitt skadet av knust glass da en søppelbøtte ble kastet mot frontruta på bussen han satt i. Chiesa har likevel bestemt seg for å konkurrere lørdag.

McGregor og hans gjeng løp ut og inn i en ventende bil etter angrepet, melder flere amerikanske MMA-medier.

1.45 ut i videoen over kan man høre at sjokkerte UFC-fightere ombord i bussen innser at det er Conor McGregor som angriper dem. Sekunder senere smeller en søppelbøtte i frontruta.

White: - Motbydelig

UFC-president Dana White var rystet og rasende da han snakket med MMAJunkie etter hendelsen, som sjokkerte MMA-verdenen torsdag kveld.

- Dette er det mest motbydelige som har skjedd i dette selskapets historie. Det er en arrestordre på Conor McGregor nå. De ser etter ham nå og han kan ikke forlate New York. Han kommer til å bli saksøkt så det holder, sa White til MMAJunkie.

Se intervjuet med UFC-sjefen her:

Conor McGregors lagkamerat Artem Lobovs, som var med på angrepet, er fjernet fra lørdagens stevne i Brooklyn.

Den irske superstjernen har ikke konkurrert siden han møtte Floyd Mayweater i bokseringen i fjor sommer. Hans forrige UFC-kamp var i november i 2016.

Lørdag konkurrerer Khabib Nurmagomedov og Max Holloway om lettvektbeltet - tittelen McGregor ble fratatt på grunn av sin inaktivitet.

What the fuck was Conor thinking? This is awful.

pic.twitter.com/kwuiWUrnje — Flyin' Brian J (@FlyinBrianJ) April 5, 2018

