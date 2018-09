McGregor promoterte egen whiskey og gikk til angrep på rivalen

Det ble som ventet show da Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov møtte pressen for første gang i promoteringen av deres kamp i Las Vegas 6. oktober.

Natt til fredag møttes Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov ansikt til ansikt for første gang siden bussangrepet som sjokkerte en hel MMA-verden.

UFC-rivalene har vært på kollisjonskurs i flere år, og 6. oktober skal de endelig gjøre opp i MMA-buret i Las Vegas på UFC 229.

Fredagens pressekonferanse var den første som skal promotere oppgjøret mellom den irske superstjernen og dagestaneren, som nå er tittelholder i UFCs lettvektklasse.

Tidligere «venner»

Rivaliseringen mellom de to har pågått i flere år allerede, men før de begge slo gjennom på den store scenen, var tonen en helt annen.

McGregor og Nurmagomedov er nemlig fotografert sammen, tilsynelatende som gode venner, i 2014.

Det ble også et tema på fredagens pressekonferanse, og McGregor var tydelig på hvem som tok initiativ til den sammenkomsten.

- Fanboy! Han var en fanboy! Han kjøpte t-skjorter av meg. Husker du det, din lille fanboy? Og så begynte en mann, som nå er arrestert av Vladimir Putin, å invistere penger i gymmet hans, så han begynte å vokse. Han fikk en falsk makt og trodde han var en tøffing. Så inntreffer alvoret og nå er det ingenting igjen. Jeg er her for å sette spikeren i kista. Det var slik det begynte. Han var en fanboy, og trodde han ble en tøffing da han fikk penger, slik mange tror, sa McGregor.

VENNER TIDLIGERE: Her er en samtale mellom Nurmagomedov og McGregor på Twitter i 2014.

Iren, som i løpet av pressekonferansen brukte mye tid på å promotere sin nye whiskey, siktet til Ziyavudin Magomedov. Businessmannen ble tidligere i år arrestert, siktet for å ha svindlet til seg statlige russiske penger.

Raste mot UFC-avgjørelse

McGregor brukte på sedvanlig vis mye tid på å komme under huden på sin kommende motstander, men Nurmagomedov holdt seg forholdsvis rolig gjennom hele seansen.

Det faktum at UFC valgte ikke å tillate fans på pressekonferansen, gjorde også sitt til å dempe stemningen. Det fikk også McGregor til å reagere.

- Hvis jeg var eier og en del av promoteringen, ville jeg hatt hatt fans i denne arenaen, hvor faen er fansen? Det er dem vi fighter for, det er de som betaler regningene. Det er det som fortjener dette showet. Dere henter meg over hit, og jeg sitter bare her i denne forbanna greia. Jeg er ute på prøve og har sivilsaker mot meg opp til halsen, og vi kommer hit for å gjøre denne dritten? sa McGregor og kikket opp på UFC-president Dana White, uten å få nevneverdig respons.

Til angrep på Kadyrov-hyllest

Mens McGregor tok seg av det meste av pratingen, enten spørsmålene var rettet til ham eller ikke, var Nurmagomedov klar på at det er 6. oktober som gjelder for ham.

- Dette er akkurat som ventet. Jeg har kommet hit for å knuse ham, sa Nurmagomedov.

McGregor gikk siden til angrep på Nurmagomedov fordi han og faren har blitt avbildet med den kontroversielle tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov.

- Det er falsk respekt, som kommer av frykt, smalt det fra McGregor.

MED KADYROV: Khabib Nurmagomedov og den kontroversielle tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov.

Nurmagomedov slo tilbake på denne måten:

- Jeg vet ikke hva faren hans lærte ham, men faren min lærte meg å aldri gi opp og vis alltid respekt. Det er det faren min lærte meg. Jeg vet ikke hva han har lært, men jeg skal lære ham litt inne i buret, sa Nurmagomedov.

Kampen mellom Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor kan du se direkte på Viaplay fra ca 06.00 tidlig søndag morgen.

Fakta: Tittelholdere i UFC

Tungvekt: Daniel Cormier (USA)

Lett Tungvekt: Daniel Cormier (USA)

Mellomvekt: Robert Whittaker (AUS)

Weltervekt: Tyron Woodley (USA)

Lettvekt: Khabib Nurmagomedov (RUS)

Fjærvekt: Max Holloway (USA)

Bantamvekt: TJ Dillashaw (USA)

Fluevekt: Henry Cejudo (USA)



Fjærvekt, kvinner: Cris Cyborg (BRA)

Bantamvekt, kvinner: Amanda Nunes (BRA)

Fluevekt:, kvinner: -

Stråvekt, kvinner: Rose Namajunas (USA)

