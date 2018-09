McGregor signerte ny UFC-kontrakt

1. UFC 202 - Diaz vs McGregor - 1,65 millioner

2. UFC 100 - Lesnar vs. Mir - 1,6 millioner

3. UFC 196 - McGregor vs. Diaz 1,5 millioner

4. UFC 205 - Alvarez vs. McGregor - 1,3 millioner

5. UFC 194 - Aldo vs. McGregor - 1,2 millioner

Tallene viser antall solgte Pay-per-views i Nord-Amerika.