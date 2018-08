McGregor utfordrer Nurmagomedov om tittelen

Conor McGregor møter ubeseirede Khabib Nurmagomedov i kamp om lettvekttittelen 6. oktober.

Conor McGregor er tilbake i UFCs oktagon og klar for å ta tilbake beltet som ble tatt fra ham tidligere i år.

Den irske superstjernen utfordrer ubeseirede Khabib Nurmagomedov om tittelen i lettvekt i Las Vegas 6. oktober.

Det bekreftet UFC på en pressekonferanse i Las Vegas fredag kveld.

Det er ventet at stevnet vil utløse flere pay-per-view-salg i Nord-Amerika enn noe annet tidligere UFC-stevne.

- De er ikke her, dessverre, men kampen er klar. Oktober i Las Vegas. Det skjer, folkens! sa UFC-president Dana White etter at filmen over først ble spilt av for pressen.

Til topps på rekordtid

Conor McGregor har blitt en superstjerne på rekordtid etter at han debuterte i UFC i 2013. Iren har vunnet tittelen både i fjærvekt og lettvekt, men står nå uten titler, etter å ha vært ute av buret i snaue to år.

I mellomtiden har MMA-stjernen tjent svært gode penger på å møte Floyd Mayweather i bokseringen - en kamp han tapte på teknisk knockout i tiende runde.

Fakta: UFC-ranking, lettvekt

Tittelholder: Khabib Nurmagomedov

1. Conor McGregor

2. Tony Ferguson

3. Dustin Poirier

4. Eddie Alvarez

5. Kevin Lee

6. Edson Barboza

7. Justin Gaethje

8. Anthony Pettis

9. Al Iaquinta

10. James Vick

10. Nate Diaz

12. Michael Chiesa

13. Alexander Hernandez

14. Dan Hooker

15. Francisco Trinaldo

Nå står han ovenfor en annen formidabel oppgave når Khabib Nurmagomedov fra Dagestan er motstander i Las Vegas i starten av oktober.

Nurmagomedov er ubeseiret i sin MMA-karriere og står med utrolige 26 seirer og null tap.

29-åringen er kjent som en meget sterk bryter, og nøkkelen for McGregor blir trolig å unngå nedtakninger og holde kampen stående.

Buss-angrep

McGregor selv har stort sett vært i fokus av utenomsportslige årsaker så langt i år. I april gikk han og flere kompiser til angrep på en buss som skulle frakte UFC-fightere fra et pressetreff i Brooklyn til hotellet.

Målet for angrepet var nettopp Khabib Nurmagomedov, som skal ha provosert McGregor med måten han oppførte seg på overfor irens lagkamerat, Artem Lobov.

McGregor slapp imidlertid unna med samfunnsstraff og får dermed muligheten til å gjøre opp med Nurmagomedov i buret.

Tidligere fredag ble det klart at to tidligere kjenninger av McGregor, Nate Diaz og Dustin Poirier møtes i New York 3. november.

