McGregor vil se vektendringer i UFC etter sjokkvideo

- Jeg kjøper ikke UFCs argument for ikke å gjøre det, sier ekspert til Nettavisen.

LAS VEGAS (Nettavisen): Fredag ettermiddag går Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov på vekten og må begge under vektkravet på 70,3 kilo (155 pund) for at deres møte på UFC 229 i Las Vegas skal være en offisiell tittelkamp.

Det betyr at erkerivalene, som vanlig, må ned flere kilo det siste døgnet før de veies inn i T-Mobile Arena i verdens kampsporthovedstad.

Vektkuttene gjøres hovedsaklig med å trekke væske ut av kroppen ved hjelp av aktivitet, samt bruk av badstue eller varme bad.

Når selve kampen går av stabelen halvannet døgn senere er utøverne tilbake igjen på normalvekt - langt over vektkravet fra innveiingen dagen før.

- En forferdelig del av sporten

Vektkuttene tærer på kroppen og har i enkelte tilfeller vist seg å være direkte livsfarlige. McGregor mener nå det er på tide at UFC intoduserer flere vektklasser for å sette en stopper for de største kuttene.

- Vektkuttene er forferdelige. Jeg har kommet meg gjennom alle sammen, gjennom årene. Jeg har aldri sluppet bilder av det, men jeg så at Darren Till gjorde det nylig. Det var en vekker for mange. Dette er leken vi er med på. Det er en forferdelig, forferdelig del av sporten og hvis jeg kan rette på eller komme inn og gjøre noe med den situasjonen, vil jeg gjerne gå inn og fronte mange nye vektklasser, sier McGregor.

Klippene McGregor snakker om fikk mange til å reagere. Før møtet med Stephen Thompson tidligere i år, fikk engelskmannen Darren Till problemer med synet under sitt vektkutt, og måtte kaste inn håndkleet. Han klarte ikke vektkravet, men kampen gikk som planlaget. Till annonserte denne uken at han går opp fra weltervekt til mellomvekt.

- Vi må finne ut av dette, for du ser det ikke i andre idretter, der det er innveiing involvert. Det bør ikke være slik, mener McGregor.

- Kampene vil bli bedre

På det meste er det i underkant av sju kilo mellom UFCs vektklasser - det er ifølge iren altfor mye.

- Vi bør være best når det gjelder vekt. Det er altfor stort gap mellom 155 (70,3 kg), og 170 (77,1 kg). Til og med ti pund er for mye. I boksing er det vel en vektklasse for hvert tredje pund. Det er definitivt plass til flere vektklasser også i UFC, sier McGregor.

Den irske superstjernen mener alle vil tjene på flere vektklasser og mindre vektkutting i MMA.

- Noe må gjøres med hvordan folk kutter vekt, for å gjøre denne sporten mer fornøyelig for de som faktisk utøver den. Du vil få bedre kamper av det. Du vil få fightere som er kapable til å gjøre ekstraordinære ting når de kommer inn fulle av energi, i stedet for å komme inn etter de nesten har drept seg selv.

VIL HA NYE VEKTKLASSER: Conor McGregor.

To dødsfall

Advokat og ekspert på regulering av kamsport, Erik Magraken, fører en dyster statistikk, som viser at minst to MMA-utøvere har mistet livet som følge av vektkutting de siste fem årene.

Han opplyser om at UFC når de selv ønsker kan introdusere nye vektklasser.

- ABC (Association of Boxing Commissions and Combative Sports) godkjente nye vektklasser, inkludert 165 pund (74,8 kg) i fjor. Fra nå av er det 100 prosent opp til promotoren i hver enkelt MMA-organisasjon om de ønsker å bruke dem, sier Magraken til Nettavisen.

UFC-president Dana White uttalte nylig at det ikke er et tema å opprette en ny vektklasse mellom lettvekt og weltervekt, blant annet fordi det blir vanskeligere for fansen å følge med på hvem som holder titlene.

Magraken er uenig.

- Jeg kan ikke si noe om hvorvidt det gir mening businessmessig for UFC, men jeg kjøper ikke argumentet om at det er forvirrende. Å ha en tittelholder i 165 pund ville vært mye mindre forvirrende enn alle de midlertitide titlene UFC deler ut, uten noen objektive kriterier, mener Magraken.

Shaheen Al-Shatti i MMAfighting.com mener det er på høy tid at UFC introduserer minst én ny vektklasse.

- Jeg er en stor forkjemper for en 165-punds vektklasse. 155 til 170 er et for stort hopp. Det bør være ti pund mellom. Det er nok talent i de to vektklassene til å gjøre det til tre fyldige vektklasser. Jeg tror det vi ser nå, med tanke på vektkutting og hvor farlig det er, så er det sårt tiltrengt med minst en ny vektklasse, og jeg håper det skjer i nær fremtid, sier Al-Shatti til Nettavisen.

Meek opp 13 kilo på én dag

I det store intervjuet med Nettavisen fortalte Norges eneste UFC-fighter, Emil Meek, at han på det meste har veid 90 kilo på kampdag - 13 kilo mer enn han veide på innveiingen dagen før.

Meek mener det å håndtere vekten er en del av det å være proff MMA-fighter, men skulle gjerne sett flere nye vektklasser.

- Jeg skulle kanskje ønske at det var flere vektklasser. Jeg ligger akkurat i sjiktet mellom 77 og 84. Jeg blir for liten i 84, og så er jeg ganske stor i 77. Hvis jeg kunne vært 82 eller 80 kilo, så hadde det vært perfekt for meg, men det er likt for alle. Det handler bare om å gjøre så mye som mulig på forhånd - at man ikke sitter igjen som en idiot fordi du spiste den bløtkaka i mormors selskap én uke før. Det handler om bare å være bevisst hele veien, sa Meek til Nettavisen før sin UFC-debut.

UFC 229, med Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov i spissen, ser du direkte på Viaplay natt til søndag.

Mest sett siste uken