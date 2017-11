Meek i visumtrøbbel - møtet med Usman trolig avlyst

Visumtrøbbel gjør at Emil Meeks møte med Kamaru Usman i romjula trolig blir avlyst.

Emil Meeks møte med Kamaru Usman i Las Vegas 30. desember står i fare for å bli avlyst grunnet visumtrøbbel for nordmannen.

Det skriver UFC-fighteren på sin Facebook-side tirsdag kveld.

- Jeg fikk nettopp informasjon om at det er forsinkelser med visumet mitt, og UFC blir kanskje nødt til å utsette datoen for min neste kamp, hvis jeg ikke blir klarert innen noen få dager, skriver Meek.

29-åringen hevder han av respekt for motstanderen nå har akseptert at kampen trolig ikke blir noe av - slik at UFC kan finne en ny motstander til Usman.

- Det er urettferdig overfor Usman at han han ikke vet om eller når han vil få en ny motstander, så jeg har akseptert at kampen er i fare og frivillig meldt meg til å ta kamper på kort varsel i Canada 16. desember, hvis noen trekker seg, sier Meek.

MOTSTANDEREN: Kamaru Usman er en fryktet mann i UFCs weltervekt-klasse.

Meek har flere ganger vært i USA på turistvisum - senest da han reiste til Las Vegas for å se Floyd Mayweather mot Conor McGregor i august.

I forbindelse med en kamp i statene, må han imidlertid skaffe arbeidsvisum, og det er her det er her utfordringene har kommet.

Meek har totalt blitt satt opp til fire kamper etter at han signerte for UFC, men kun endt opp med å gå én av dem.

Det begynte med USADA-problemer, som førte til at møtet med Jessin Ayari ble avlyst i Hamburg i fjor høst. UFC-debuten gikk i stedet av stabelen mot Jordan Mein i Toronto - det endte med poengseier.

Fakta: UFC-ranking Weltervekt

Tittelholder: Tyron Woodley

1 Stephen Thompson

2 Robbie Lawler

3 Colby Covington

4 Rafael Dos Anjos

5 Demian Maia

6 Jorge Masvidal

7 Darren Till

8 Carlos Condit

9 Donald Cerrone

10 Santiago Ponzinibbio

11 Neil Magny

12 Kamaru Usman

13 Gunnar Nelson

14 Dong Hyun Kim

15 Alex Oliveira

I mai skulle Meek igjen i aksjon i Stockholm, men måtte trekke seg fra kampen på grunn av en lyskeskade. Nå ser det ut til at Meek igjen må kaste inn håndkleet før UFC 219 i Las Vegas.

Usman er ranket som nummer 12 i UFCs weltervektklasse og kunne vært veien inn på rankinglistene for Meek. Nå ser det imidlertid ut til at nordmannen må vente på en annen mulighet.

