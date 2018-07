Meek skeptisk til motstanderens lange pause: - Mistenkelig

- Jeg synes det er veldig mistenkelig, sier Emil Meek før søndagens møte med Bartosz Fabinski i Hamburg.

HAMBURG (Nettavisen): Norges MMA-håp Emil Meek er tilbake i UFC-buret når han møter Bartosz Fabinski i Hamburg søndag kveld.

Fabinski har vunnet begge sine UFC-kamper etter at han signerte for MMA-organisasjonen i 2015, men har ikke konkurrert siden november samme år.

Meek mener det neppe er tilfelig at Fabinskis pause fra sporten startet omtrent samtidig som USADA ble hentet inn av UFC for å gjennomføre dopingtester også utenfor konkurranse.

- Selvfølgelig er det ikke det. Jeg synes det er veldig mistenkelig, sier Meek til Nettavisen, uten at han vil gå nærmere inn på sine mistanker.

Fabinski: - Familiære årsaker



Fram til 2015 ble UFC-fighterne kun testet i forbindelse konkurranse, noe som i praksis betydde at utøverne fint kunne unngå å teste positivt, selv om de tok forbudte stoffer i oppkjøringen til kampene.

Bartosz Fabinski er imidlertid klar på at han er glad for at USADA nå tester utøverne også utenfor konkurranse og at MMA-pausen ikke har noe med doping å gjøre.

- Det er ikke sant, fordi jeg var under USADA-testing før min forrige kamp. Jeg har blitt testet og er ren og en naturlig atlet. Jeg er glad for at USADA er i UFC, fordi det betyr at alle konkurrerer på like vilkår, sier Fabinski til Nettavisen

- Men hvorfor har du ikke konkurrert siden 2015?

- Hovedsaklig er det grunnet familære årsaker, så det er ikke noen god idé å snakke om det. Nå er jeg tilbake og gleder meg veldig. Selv om jeg hadde en pause fra konkurranse, betyr det ikke at jeg har ligget på sofaen. Jeg har vært i trening, men ikke spesifisert mot kamper. Jeg har bakgrunn i judo og har trent siden jeg var åtte år, så dette er livsstilen min.

- Det fungerte bra for Usman

Polakken, som av bookmakerne regnes som underdog søndag, er trygg på at han har det som trengs for å slå Emil Meek.

- Han virker som en sterk fighter, men jeg føler meg sikker på at jeg kan vinne. Alle har svakheter, men jeg vil ikke snakke om hans svakheter på forhånd. Jeg vil heller vise det i buret, sier Fabinski.

32-åringen har lyktes med å ta motstanderne sine ned på bakken i sine tidligere kamper og legger ikke skjul på at han så at Kamaru Usman lyktes med det samme mot Emil Meek i januar.

Han vil likevel ikke garantere at det er kampplanen mot nordmannen.

- Jeg har selvsagt sett den kampen og sett at det var en taktikk som fungerte bra for Kamaru Usman mot Emil Meek, men jeg er godt forberedt både stående, på bakken og i alle deler av fight-gamet. Det er ikke sikkert at det blir nødvendig å ta ham ned, sier Fabinski, som ønsker å avgjøre kampen før tiden er ute søndag.

Meek: - Skal slite med å holde meg nede

Meek frykter imidlertid ikke en ny frustrerende kamp, der motstanderen ønsker å ta kampen til bakken.

- Det er der han er best, så det er vel der den største faren er. Jeg er ikke redd for det, men jeg er forberedt på det. Det er MMA, og jeg kan alt. Jeg kan ligge på bakken og, men det er ikke det jeg ønsker å gjøre. Det er ikke sånn at jeg blir en død fisk hvis jeg havner på bakken, og han skal få slite med å holde meg nede, advarer Meek.

Kampen mellom Emil Meek og Bartosz Fabinski kan du se på Viaplay fra 19.00 søndag.

