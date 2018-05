Melhus drømmer om å hente store bokseprofiler til Norge: - Det kommer!

Kevin Melhus (28) har store ambisjoner både i og utenfor bokseringen.

AKER BRYGGE (Nettavisen): Over to år har gått siden Melhus ble den første til å gå proffkamp på norsk jord etter at forbudet ble opphevet i 2016.

28-åringen satser fortsatt stort på sin egen proffkarriere, men jobber samtidig som promotor for sitt eget selskap Melhus Promotions.

Til tross for legaliseringen er proffboksing fortsatt ganske lite etablert i Norge, men 28-åringen mener han ser en økende interesse for kampsport hos folket.

- Skal lite til for at ting går galt



Nå håper han en dag å kunne lokke store boksenavn til å gå kamper i Norge.

- Det er en drøm og jeg er sikker på at det kommer, sier Melhus til Nettavisen.

FØRSTE KAMP: Kevin Melhus var den første til å gå proffkamp på norsk jord etter at forbudet ble hevet.

28-åringen er imidlertid tydelig på at det krever tålmodighet.

- Akkurat nå er proffboksing i Norge en liten baby. Den er veldig skjør. Det skal veldig lite til for at ting går galt. Nå må vi ta vare på babyen og la den vokse sakte, men sikkert, forklarer Melhus.

Bokseren fra Skien har en klar teori om hva som skal til for å få til større stevner på norsk jord i fremtiden.

- Det handler mye om penger. Man må kunne ha råd til å tilby en kjent bokser en god sum for at han skal gidde å komme hit. For at vi skal komme til det punktet hvor det er mulig, så må vi norske utøvere bygge opp vår egen merkevare og helst ha noen belter som man kan tilby i potten. Samtidig må økonomien være der, sier 28-åringen.

Arrangerer boksestevne ved Aker Brygge



Det er dette Melhus jobber for.

26. mai er han klar til å arrangere sitt andre boksestevne når han inviterer til det han mener blir en intim og fantastisk boksefest i Skur 13 ved Aker Brygge i Oslo.

Åtte norske boksere skal i aksjon, inkludert Melhus. I tillegg kommer flere norske artister for å opptre på arrangementet hvor den tidligere TV-profilen Frithjof Wilborn skal være vert.

- Vi ønsker å holde det folkelig. Vi ønsker å gjøre boksingen mer tilgjengelig for alle. Vi blander også inn med artister i showet slik at det ikke bare nødvendigvis er bokseinteresserte som kommer, forklarer Melhus.

ARRANGØR: Kevin Melhus arrangerer boksestevnet ved Skur 13 i Oslo 26. mai.

- Kan ikke være avhengig av én person



Hittil har det kun vært Cecilia Brækhus som har arrangert bokestevne i Oslo, men Melhus vil vise at det ikke kun er Norges boksedronning som er med på å løfte frem sporten her til lands.

- Det er ikke bare Cecilia som har arrangert i Norge. Vi har tyske Sauerland som har arrangert i Arendal med veldig god oppslutning, mens Melhus Promotion arrangerte i Skien hvor det kom bortimot 3000 mennesker.

- Det er ikke bare Cecilia som drar boksingen opp her i landet. Man har også fått andre aktører på banen. Det er veldig bra. Vi kan ikke være avhengig av kun én person. Man er nødt til å være flere som løfter frem idretten, forklarer Melhus.

Melhus om promotorjobben: - Krevende

28-åringen ofrer det meste av sin tid for å lykkes både som bokser og arrangør. I fremtiden håper han imidlertid å kunne måtte konsentrere seg om egen boksing.

For han legger ikke skjul på at jobben som promotor er krevende.

- Veldig krevende. Boksing tar all min tid, sier Melhus.

- Det er to-tre økter med trening om dagen, men mellom øktene jobber jeg med planlegging av arrangement og med å bygge opp en organisasjon som er selvgående, forklarer bokseren.

PROMOTOR: Kevin Melhus er både bokser og promotor.

Melhus forteller at det jobbes med å få på plass kompetente folk som kan hjelpe ham med å arrangere flere boksestevner i fremtiden.

- Siden det ikke er så mange som har arrangert proffstevner i Norge før og som kjenner til den verden, så er vanskelig å finne folk med kompetanse som klarer å gjøre dette på egenhånd. Det gjelder å høste erfaring og lære opp hverandre. Målet er å gjøre at de blir så drevne at de kan ta seg av den delen og jeg kun kan fokusere på trening og kampene. Jeg håper etter to-tre arrangementer at vi er der at jeg kan ha hundre prosent fokus på trening, sier Melhus.

Går alt etter planen håper Melhus om å kunne være aktuell til å gå tittelkamper innen 2-3 år. 28-åringen ser også for seg en norsk duell i cruiserweight i mot Kai Robin Havnaa i fremtiden.

- Se for deg Melhus mot Havnaa i Oslo Spektrum. Det vil komme etter hvert, men akkurat nå er ingen tjent med å ha de store norske kampene så tidlig, sier Melhus.

Først vil han bygge videre på egen merkevare og kanskje hente hjem noen titler til Norge.

