Melhus vant på poeng

Også Hadi Srour (21) seiret i sin debutkamp.

Kevin Melhus fikk tøff motstand av ungarske Istvan Kun under Homecoming-boksestevnet i Arendal, lørdag kveld.

Melhus hadde alle dommerne med seg, og vant med sifrene 58-56, 59-55 og 59-55.

Etter kampen omtalte Melhus den som den tøffeste han har gått hittil i sin proffkarriere.

- Får kjenne på proffboksingen

Nordmannen, som har vært syk den siste tiden, var likevel sterkest de første to rundene. Deretter så luften til å gå noe ut av Melhus, som måtte ta imot stadig flere slag. Etter mye nærkamp i tredje - og fjerde runde, smalt det virkelig til i femte runde. Begge bokserne fikk inn flere gode slag, og var tydelig preget da det plinget i bjella.

- Han får kjenne på hva proffboksing handler om her nå, Kevin Melhus. Men jeg synes han kjemper tappert, kommenterte Viasat-kommentator og tidligere proffbokser Thomas Hansvoll underveis i Melhus’ kamp.

I sjette og siste runde våknet Melhus noe til. Han fikk satt inn mange slag mot både hode og kropp hos motstanderen. Dommerne var til slutt samstemte om at Melhus hadde bokset best.

- Influensaen preget meg mer enn jeg trodde, sa han til Viasat 4 etter at seieren var i boks.

Seier for Srour

Boksetalentet Hadi Srour gjorde som han lovet og stoppet Michael Mooney før tiden i den første forkampen før Kai Robin Havnaas oppgjør i Arendal lørdag.

21-åringen hadde full kontroll i debuten som proffbokser mot sin britiske motstander og vant på teknisk knockout i tredje runde. Da hadde han matet på med tunge kroppsslag i de innledende rundene.

Til slutt var det kun tauene som holdt Mooney oppe, og da valgte ringdommeren å stoppe kampen.

- Jeg synes jeg fikk nok tid på TV, så jeg får la de andre slippe til, sa Srour til Viasat 4 etter kampen. Han hadde i utgangspunktet lovet å stoppe motstanderen i fjerde runde for å få mest mulig TV-tid.

Srour amatørbokset under Cecilia Brækhus' to stevner i Oslo Spektrum. Han bokset også en forkamp i Bergen og skulle i utgangspunktet få sin proffdebut i Stokke, men måtte se stevnet fra tribunen etter at hans motstander trakk seg.

