Millionene renner inn for Conor McGregor

Conor McGregor kan le hele veien til banken, uansett utfall i møtet med Khabib Nurmagomedov natt til søndag.

Økonomisk går det på skinner for UFCs superstjerne Conor McGregor, som natt til søndag møter lettvektmester Khabib Nurmagomedov i Las Vegas.

McGregor har denne uken signert en ny utstyrsavtale med Reebok, verdt over fem millioner dollar, signert ny millionavtale med Monster Energy Drink og lansert sin egen whisky.

Nevada State Athletic Commission opplyser at McGregor er garantert en lønn på minst tre millioner dollar for møtet med Nurmagomedov, mens dagestaneren vil tjene minst to millioner dollar.

- Kan tjene 50 millioner dollar



I tillegg skal iren ha en stor del av kaka når det blir klart hvor mange pay-per-view salg UFC 229 gjør og hvor mye de har tjent på billettsalg.

- Vi estimerer mellom 3 og 3,5 millioner pay-per-view-kjøp. Jeg vil si at jeg da nærmer meg 50 millioner dollar for denne kampen. For en MMA-utøver er det ganske utrolig å tjene 50 millioner dollar på en kamp, sa McGregor på pressekonferansen i Las Vegas denne uken.

Det har McGregor utvilsomt rett i, men både han og UFC-president Dana White er trolig i overkant optimistiske når de estimerer over tre millioner pay-per-view-salg i Nord-Amerika, mener den erfarne kampsportjournalisten Gareth Davies fra The Telegraph.

- Jeg tror det blir veldig stort, og jeg har selv følt veksten de siste par dagene. Dana White sin estimering på tre millioner er trolig optimistisk, men han er promotor, og han gjør bare jobben sin. Jeg har dekket Floyd Mayweathers og Manny Pacquiaos karrierer. Hver gang de gikk kamp, var det "The big show". Dette har også den følelsen, sier Davies til Nettavisen.

ANSIKT TIL ANSIKT: Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor på fredagens innveiingsseremoni i Las Vegas.

Whisky-suksess

Det er imidlertid ikke bare UFC som kaster penger etter Conor McGregor i disse dager.

Tidligere denne uken meldte ESPN at 30-åringen har signert en ny avtale med Reebok, som er verdt over fem millioner dollar. Også Monster Energy Drink bekreftet at de har inngått en ny millionavtale med McGregor.

I tillegg selges McGregors nylanserte whisky, Proper Twelve, som varmt hvetebrød både i Las Vegas og i Irland.

- Whiskyen kommer trolig til å gjøre ham til milliardær. Den flyr av hyllene her i Las Vegas. Han gjør det virkelig bra, sa UFC-president Dana White til TMZ denne uken.

PROPER TWELVE: En av hotellgjestene på Park MGM sjekker ut Conor McGregors nye whisky.

- Milliardær i løpet av fem år

På torsdagens pressekonferanse fikk også Conor McGregor spørsmål om når han ser for seg å bli milliardær.

- Jeg er 30 år nå. Jeg vil si at når jeg er rundt 35, er jeg milliardær.

Den irske superstjernen tjente trolig rundt 100 millioner dollar på boksekampen mot Floyd Mayweather i fjor sommer. Det gjorde ham til verdens fjerde best betale idrettsutøver i 2017, ifølge Forbes.

McGregor ble bare slått av Floyd Mayweather, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Slik er utbetalingene for utøverne på hovedkortet på UFC 229 (Garantert/seiersbonus):



Khabib Nurmagomedov ($2,000,000/$0)

Conor McGregor ($3,000,000/$0)



Tony Ferguson ($150,000/$5,000)

Anthony Pettis ($145,000/$145,000)



Ovince Saint Preux ($86,000/$86,000)

Dominick Reyes ($45,000/$45,000)



Derrick Lewis ($135,000/$135,000)

Alexander Volkov ($75,000/$75,000)



Michelle Waterson ($50,000/$50,000)

Felice Herrig ($40,000/$40,000)

Kampen mellom Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor ser du på Viaplay natt til søndag. Erkerivalene går trolig i buret rundt klokken seks søndag morgen.

