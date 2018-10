Nurmagomedov og McGregor klarte vektkravet

Både Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov kom inn under 70,3 kilo fredag - dermed er tittelkampen offisiell.

LAS VEGAS (Nettavisen): Conor McGregor veide inn på 70 kilo, mens motstander og mester Khabib Nurmagomedov kom inn akkurat på grensa med sine 70,3 kilo.

Dermed er det offisielt at det blir kamp om lettvekttittelen i Las Vegas natt til søndag norsk tid.

Nettavisen var til stede sammen med hundrevis av øvrige journalister fra verden over da duoen veide inn på Park MGM fredag.

- Føles enormt

En av journalistene til stede var Gareth Davies, som har dekket kampsport i en årrekke for blant andre Telegraph og BT Sports. Davies mener helgens kamp blir en av tidenes største.

- Det føles enormt, og det føles som Conor McGregors show. Det føles som han har vært pensjonert i to år. Det er den samme modellen som Floyd Mayweather brukte. Han var borte og la opp, kom tilbake og folk sa han ikke kunne klare det. Han slo motstandere og fikk større fanskare. Folk ville se ham bli slått ut hver gang han kom tilbake, sier Davies til Nettavisen.

Davies mener kampen kan vippe begge veier, men poengterer at Nurmagomedov i utgangspunktet er en dårlig match for McGregor.

- Han møter en motstander som har en stil som er kryptonitt for ham. Det er en klassisk grappler mot striker-kamp. Man kan se hver av dem vinne klart med deres egen stil, sier Davies.

VETERAN: Britiske Gareth Davies har dekket kampsort i en årrekke.

- Svært uvanlig

Journalistveteranen merker seg at interessen for McGregors kamper er noe helt utenom det vanlige og gjorde store øyne da han så hvor mange pressefolk som hadde møtt opp.

- McGregor har noe spesielt ved seg. Du har bare ikke innveiing klokka ni om morgenen med 2-300 pressefolk til stede på et MMA-stevne. Det er svært uvanlig. Las Vegas føler det for tiden, de kaller det "The drop" når alle pengene kommer inn. Det føles veldig, veldig stort, sier han.

Davies ramser opp alle de store stevnene han har vært på det siste året, og mener UFC 229 best sammenlignes med kampen mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor i fjor i størrelse.

- Det føles så stort på grunn av alt som har skjedd. Hendelsene i New York og McGregors sinne. Dette er ikke bare en kamp lenger. Det handler om ideologi, kultur, respekt, om to ulike skoler, hvordan to personer opptrer. Det handler om religion på en måte. De har fått det til å handle om alt. Til og med gjengoppgjør og terrorisme. Til og med det kom opp på pressekonferansen. Alt dette viser hvor smart McGregor er til å promotere. UFC trenger bare å tenne lunta.

ENORMT OPPMØTE: Gareth Davies har vært med på mye, men et slikt oppmøte på en innveeing kun åpen for pressen klokken ni om morningen har han ikke sett.

- Han er under huden hans

McGregor fikk ikke muligheten til å terge Nurmagomedov ytterligere da dagestaneren forlot torsdagens pressekonferanse før iren dukket opp. Davies tror likevel McGregor har trengt seg inn i hodet på motstanderen.

- Conor koste seg i går, og han trengte ikke Khabib der, men jeg tror han har kommet under huden til Khabib. Det er ikke mulig å unngå det. Når du skal møte Conor McGregor, kommer han under huden din. Han er irriterende. Han kommer til å irritere deg og si at han er den beste noensinne og alt det der.

- Khabib har aldri blitt slått, står med 26-0, en ubeseiret grappler, som trolig har et svakt forsvar stående i starten av kampen. Han er ikke en naturlig kickbokser. Jabber ikke veldig mye, og heldigvis for Conor begynner alle kampene stående og ikke på bakken.

Klokken 02.00 natt til lørdag møtes McGregor og Nurmagomedov for siste gang før storkampen natt til søndag. Da er det duket for seremoniell innveiing i T-Mobile Arena.

