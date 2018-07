Ny nedtur for Emil Meek

Emil Meek tapte sin andre strake UFC-kamp da Bartosz Fabinski ble for sterk i Hamburg søndag.

HAMBURG (Nettavisen): Det som absolutt ikke skulle skje, skjedde da Emil Meek gikk på sitt andre strake UFC-tap mot polske Bartosz Fabinski i Hamburg søndag.

Meek var avhengig av å holde kampen på beina, men sterke Fabinski lyktes med å ta nordmannen ned gjentatte ganger.

Dermed dro han også i land poengseieren med 30-27, 29-28, 29-28, etter å ha kontrollert kampen fra topposisjon i de to første rundene.

- Leste Meeks stil perfekt

Mens Meek forlot Barclaycard Arena uten å snakke med pressen, snakket Fabinski med Nettavisen på presserommet etter kampslutt.

- Det var verken lettere eller vanskeligere å ta ham ned, enn jeg trodde på forhånd. Jeg må takke hovedtreneren min, som leste Meeks stil perfekt. Jeg var forberedt på alt han kom med, sier Fabinski til Nettavisen.

Polakken, som gikk sin første kamp på nesten tre år søndag, mener Meek var en perfekt test på vei inn igjen i sporten.

- Han var en god motstander å teste seg mot etter tre års pause, og jeg besto testen. Det er en kamp jeg har sett fram til i lang tid, og det er godt å bevise at jeg er en bedre fighter enn Meek, sier Fabinski.

FORNØYD: Bartosz Fabinski var fornøyd med egen prestasjon da han snakket med Nettavisen etter kampen mot Emil Meek i Hamburg søndag.

I den tredje runden var Meek mer på offensiven og lyktes med å stoppe nedtakningene fra polakken, som innrømmer at han følte han var i en viss fare på et tidspunkt.

- Det var et øyeblikk jeg følte at jeg var litt i fare, men det var ingen panikk og jeg var selvsikker gjennom de tre rundene. Det var ingen kritiske øyeblikk, sier Fabinski, som mener oppkjøringen hans var i korteste laget og at det var grunnen til at han ble sliten i tredje runde.

Tatt ned igjen og igjen

Etter en eksplosiv åpning der Meek forsøkte seg med et flyvende kne, gikk Fabinski raskt for en nedtakning og tok kampen ned på bakken.

Til tross for iherdige forsøk, lyktes ikke Meek med å komme seg på beina igjen i den første runden, og Fabinski kontrollerte i topp-posisjon.

Historien gjentok seg tidlig i den andre runden, og Fabinski tok igjen kontroll fra topp, selv om Meek fikk landet noen albuer i forsøket på å stoppe nedtakningen.

Etter at snaut halve runden var passert kom Meek seg på beina igjen, men det tok ikke lang tid før Fabinski igjen lyktes med å ta nordmannen ned.

I den tredje runden var det mer action stående, og Fabinski virket for sliten til å lykkes med nedtakningene, før han igjen lyktes med to minutter igjen av kampen.

Meek står nå totalt med én seier og to tap i sin UFC-karriere.

Mest sett siste uken