Putin ringte Nurmagomedov etter skandalescenene i Las Vegas

Vladimir Putin poserte med Conor McGregor under Fotball-VM i sommer. Lørdag ringte han Khabib Nurmagomedov etter at dagestaneren beseiret McGregor.

LAS VEGAS (Nettavisen): Khabib Nurmagomedov beseiret Conor McGregor og befestet sin posisjon som verdens beste lettvekter på UFC 229 i Las Vegas natt til søndag.

Skandalescenene som spilte seg ut i etterkant overskygget imidlertid det som skulle være en stor festaften for dagestaneren.

Skandale

Nurmagomedov hoppet nemlig over buret og løp rett bort til en av McGregors lagkamerater da seieren var i boks, og et masseslagsmål brøt ut.

Samtidig hoppet to av Nurmagomedovs lagkamerater inn i buret og slag ble utvesklet med McGregor.

På pressekonferansen etter stevnet beklaget Nurmagomedov overfor Nevada State Athletic Commission, Las Vegas og UFC-president Dana White.

Fikk telefon fra Putin

Nurmagomedov, som er fra den russiske republikken Dagestan, fortalte også at han nettopp hadde fått en telefon fra Russlands president Vladimir Putin.

- Media har snakket om at McGregor tok bilde med Putin og alt dette. Han ringte meg nettopp. Han sa at han er veldig stolt av meg og gratulerte med seieren, sa Nurmagomedov.

Det var under sommerens Fotball-VM at Conor McGregor poserte sammen med Vladimir Putin. Iren fikk krass kritikk for blant annet å kalle Putin for en stor leder.

Terget med Putin-spørsmål

Under en pressekonferanse i New York for drøyt to uker siden ble Nurmagomedov spurt om hva han tenker om at McGregor ble avbildet med Russlands president.

- Hva jeg føler? Jeg føler ingenting, fordi jeg vil ikke ta bilde med noen. Det har ikke noe å si om det er en president eller ikke, sa Nurmagomedov.

McGregor benyttet i kjent stil anledningen til å kaste bensin på bålet.

- Er du respektløs overfor din president, Vladimir Putin? Hva mener du med det? svarte iren, før Nurmagomedov forklarte at han bare ikke ønsket å ta bilde med presidenten.

Mye er blitt sagt og skrevet om Nurmagomedovs forhold til Russland. Han omtaler seg selv som dagestaner og har ikke tidligere hatt et samlet Russland i ryggen.

Gratulasjonen fra president Putin kan imidlertid tyde på at det kan være i ferd med å endre seg.

While Khabib has the unanimous support of Russian Muslims and the North Caucasus, he is a controversial figure for the majority of Russians. Many will support the Irishman. Also partly explains why Putin posed w/ McGregor and not Khabib at the World Cup. #UFC229 https://t.co/yvpi0Z51tG — Karim Zidan (@ZidanSports) October 4, 2018

Fornærmet av McGregor

Nurmagomedov svarte ikke på spørsmål fra pressen etter kampen, men kom inn i presserommet og sa følgende:

- Jeg vil si unnskyld til Nevada State Athletic Commission og Las Vegas. Jeg vet at dette ikke er min beste side. Jeg er bare et menneske.

- Jeg forstår ikke hvordan folk kan snakke om at jeg hoppet over buret. Hva med at han snakket om min religion (Islam), mitt land, og min far. Han kom til Brooklyn og ødela en buss, men folk snakker om at jeg hoppet over buret. Jeg forstår det ikke. Faren min lærte meg om respekt. Alle som kjenner meg vet hvem jeg er.

- Jeg sa til dere at han og hele laget hans er tap-maskiner (klapper ut og gir opp). Når du setter han i en ukomfortabel situasjon, kommer han til å klappe ut. Hva skjedde i dag? De kaller ham verdensmester i to vektklasser, men i dag klappet han ut. Derfor er beltet her - ubestridt lettvektsmester.

- Media har vært med på å forandre MMA. Dette er en respekt-sport - ikke en drittsnakkingssport. Jeg vil endre denne sporten. Jeg vil ikke at man skal snakke dritt om motstandere, religion, familie og nasjoner på den måten. Det er veldig viktig for meg. Jeg vet at faren min kommer til å knuse meg når jeg kommer hjem. Jeg beklager, Dana, sa Nurmagomedov, før han tok med seg beltet sitt og gikk.

Conor McGregor stilte ikke til pressekonferanse natt til søndag, men skrev følgende på Twitter noen timer etter kampen:

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 7, 2018

