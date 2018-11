Rodriguez med spinnvill knockout

Yair Rodriguez returnerte til UFC med et smell da han møtte sørkoreaneren Chan Sung Jung i Denver natt til søndag.

Etter en lang og fartsfylt kamp var Rodriguez avhengig av å avslutte kampen i den femte og siste runden for å sikre seg seieren.

Det så imidlertid vanskelig ut da «The Korean Zombie» hadde tatt imot alt han hadde kommet med gjennom 24 minutter av fjærvektsmøtet.

Rodriguez hadde imidlertid et siste kort å spille ut, og det gjorde han 4.59 ut i den siste runden da sørkoreaneren kom framover med en slagkombinasjon.

Meksikaneren dukket unna og serverte en albue nedenfra, rett opp i haka til «The Korean Zombie», som gikk ned, ett sekund før kampen var over.

Rodriguez tangerte dermed Demetrious Johnsons rekord, for seneste avslutning i en UFC-kamp.

Se video av hendelsen øverst i artikkelen

- Er det mulig? Det må være den sykeste knockouten jeg har sett, kommenterte Andreas Lagaard på Viaplay.

Dommerkortene viste at Rodriguez lå under 39-37, 39-37, 38-38 på dommerkortene, og hadde tapt kampen uten den elleville avslutningen.

Kampen ble kåret til stevnets beste, og begge utøverne fikk en bonus på 50.000 dollar for innsatsen. Rodriguez fikk i tillegg 50.000 i prestasjonsbonus for sin vanvittige knockout.

Bonus fikk også Donald «Cowboy» Cerrone da han dro ut Mike Perry på en armbar i første runde i deres kamp i weltervekt.

Well fuck me running. That perfect upward elbow KO by Yair at the buzzer in the main event on the @UFC 25 year anniversary card is what this sport is all about! You can’t script this type of stuff, this is why we love this sport, this is what the UFC is all about. #UFCDenver