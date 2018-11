Skadd Meek sikter seg inn på UFC retur i mars

- Det er klart at det går inn på meg å være ute. Jeg har bare lyst til å komme tilbake, sier Emil Meek til Nettavisen.

Norges eneste UFC-fighter Emil «Valhalla» Meek har ligget lavere i medielandskapet enn vanlig de siste månedene.

Møtet med polske Bartosz Fabinski i Hamurg i august endte med poengtap, skulderskade og mediekritikk.

- Blir avskrevet

UFC-nordmannen innrømmer at nederlaget var en stor personlig nedtur.

- Det var en stor skuffelse. Det var helt usaklig kjipt, sier Meek til Nettavisen.

De siste månedene har han fått tid til å reflektere rundt sin forrige kamp og de enorme kontrastene mellom en overbevisende seier og et skuffende poengtap.

- Hvis man vinner, blir man elsket av fans og UFC, og alt er bra. Taper man, er alt glemt. Man blir avskrevet. Heldigvis har jeg så bra fans som jeg har. Den kampen det var mest action blant publikum i Hamburg, var under min kamp. Jeg hørte det buldret «Emil» i lokalet. Det er en sinnssyk opplevelse, og jeg vet at alle de som var der fortsatt heier på meg, og det setter jeg umåtelig pris på, sier Meek.

SKUFFET: Emil Meek (t.v.) måtte se seg slått av polske Bartosz Fabinski i sommer.

- Fremstilt som en taper

Tvilende blikk og kritiske spørsmål er imidlertid ikke noe nytt for 30-åringen. Han har alltid siktet høyt og møtt motstand mange andre har gått av veien for.

- Jeg har opplevd tvil hos folk tidligere, og folk har ment at jeg ikke har vært god nok eller teknisk nok. Jeg har vunnet mot folk ingen trodde jeg skulle vinne mot flere ganger. Nå er det det samme igjen.

Meek har fått kjenne på kroppen at det er stor forskjell på responsen fra presse og MMA-fans etter et tap, sammenlignet med etter en seier.

- I media og hos andre blir jeg fremstilt som en taper på grunn av den ene kampen. Det er man jo for så vidt også. Det gjør bare vondt, og du vet at du kan bedre. Denne kampen var en av de kampene der jeg visste hva jeg skulle gjøre. Og så klarer jeg bare å fucke det opp på en eller annen måte. Det er snakk om små justeringer som gir store utslag. Marginene er små, men generelt gjorde jeg en drittkamp, og det vet jeg godt.

KONTRASTER: Slik så det ut da Emil Meek UFC-debuterte med seier mot Jordan Mein i 2016.

- Har ikke møtt tomatbokser

Til tross for at han kun har én kamp igjen på kontrakten, og at han trolig er avhengig av seier for å få ny kontrakt med UFC, ønsker Meek seg en så god motstander som mulig når han returnerer.

- Jeg må ærlig si at jeg ikke er en som spiller så safe, og det kommer jeg nok aldri til å gjøre heller. Jeg har ikke gått bokseveien og møtt tomatbokser og vært 5-0 og møtt noen som sto med 0-6. Det er ikke den veien jeg har valgt. Det er klart at når man sikter så høyt, er det ikke alltid man treffer. Man må bare regne med noen humper, og jeg vet at det sekundet jeg leverer, er det ikke noe tvil lenger. Jeg har lyst til å gå mot det beste jeg kan få uansett.

SIKTER HØYT: Emil Meek vil møte best mulig motstand når han går inn i UFC-buret igjen neste år.

Det kan imidlertid gå et halvt år til før norske MMA-fans får se Meek i aksjon igjen. I møtet med Fabinski, pådro han seg nemlig et brudd i skulderen, samt avrevne leddbånd.

- Det har tatt ganske lang tid å fikse, så jeg har ikke hatt så mye å si. Det er en av grunnene til at det er har vært stille fra meg i det siste. Jeg har ikke hatt noen kamper å melde meg på, så jeg har måttet ta tiden til hjelp og prøvd å fokusere på andre ting.

- Hadde det vært i USA, hadde de operert meg med en gang, men i Norge er vi litt mer passive og kanskje smartere på den biten. Man vil ikke bare kutte i kropper for å tjene penger, men mener at dette blir bedre uten å operere. Jeg håper de har rett i det.

VIL RETURNERE I MARS: Emil Meek, her i kamp mot Jordan Mein, håper å gå ny UFC-kamp til våren.

Håper på UFC-retur i mars

30-åringen bruker nå mye tid på Magnat treningssenter, hvor han får oppfølging med fysioterapi og personlig trening. Han er klar på at han vil ta seg god tid og være 100 prosent klar når han melder seg klar til tjeneste i UFC igjen.

- Hvis jeg fucker opp neste sjanse, kan det være over i UFC. Det er én ting jeg skal bestemme når jeg går inn i en kamp, og det er om jeg er i bra form eller ikke. Den gangen her skal jeg i hvert fall ikke ha noe dritt som henger over meg, sier Meek, som håper han kan returnere i mars neste år.

- Det er klart at det går inn på meg å være ute. Jeg har bare lyst til å komme tilbake og være jævlig bra. Det er det jeg har tenkt å gjøre.

Emil Meek står totalt med ni seirer og fire tap i sin MMA-karriere og har vunnet én av sine tre kamper i UFC.

Mest sett siste uken