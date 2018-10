Skandalescener etter at McGregor ble slått

Fullstendig kaos i Las Vegas etter at Khabib Nurmagomedov beseiret Conor McGregor.

LAS VEGAS (Nettavisen): Et kaotisk masseslagsmål brøt ut etter at Khabib Nurmagomedov beseiret Conor McGregor på submission i Las Vegas tidlig søndag morgen, norsk tid.

I oppkjøringen til kampen har det vært svært dårlig stemning mellom de to leirene, blant annet etter at McGregor og hans gjeng gikk til angrep på en buss med UFC-fightere der blant andre Nurmagomedov satt i New York tidligere i år.

Iren har i tillegg snakket svært nedlatende om sin motstander, hans opphav og landsmenn i promoteringen av kampen.

Khabib-lagkamerater arrestert



Nurmagomedov og hans lagkamerater ville trolig hevne seg etter at nattens kamp var over. Dermed utviklet det som skulle være et idrettsarrangement seg til å bli et gjengoppgjør.

Etter at seieren var i boks hoppet Nurmagomedov over burkanten og startet en masseslagsmål utenfor buret, da han gikk etter McGregors lagkamerater.

Samtidig hoppet en lagkamerat av Nurmagomedov, Zubaira Tukhugov, inn i buret og gikk til angrep på McGregor.

McGregor ble etter hvert ført til garderoben, mens Khabib til slutt ble hentet inn igjen i buret. UFC valgte imidlertid ikke å annonsere ham som vinner mens han sto i buret, og dagestaneren ble etter hvert ført ut til massiv pipekonsert fra publikum.

Nurmagomedov kan trolig vente seg en lang utestengelse og en saftig bot etter opptrinnet. Ifølge Dana White er dagestanerens lønn holdt tilbake av Nevada State Athletic Commission.

White sier ifølge ESPNs Brett Okamoto at medlemmer av Nurmagomedovs lag er arrestert etter hendelsen.

McGregor klappet ut

Under et minutt tok det før Nurmagomedov gikk for den første nedtakningen i kampen. McGregor kjempet imot, men endte til slutt på bakken inntil buret.

Dagestaneren klarte ikke å gjøre mye skade, men tvang McGregor til å bære vekten hans gjennom hele runden, uten å gi iren mulighet til å komme seg på beina igjen.

Tidlig i den andre runden ble McGregor truffet av en kraftig høyre fra Nurmagomedov og var på vei til å gå ned. Dagestaneren forsøkte å følge opp med et kne mot en rystet McGregor, før han endte opp med en ny nedtakning.

AVGJØRELSEN: Conor McGregor klapper ut og dommer Herb Dean går imellom.

Slagene regnet ned mot McGregor, som ble liggende på rygg i voldsomme problemer. Nurmagomedov forsøkte deretter å avslutte kampen med en kimura, men McGregor fikk etter hvert armen fri.

Den tredje runden foregikk stående, og begge fighterne så ut til å være slitne etter den intense andre runden. Nurmagomedov viste samtidig at han kan henge med de beste stående.

I den fjerde runden tok Nurmagomedov ryggen til McGregor og tvang ham til å klappe ut.

