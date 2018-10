Steffen Tangstad rammet av nervesykdom: - Kan ikke gå ut uten gåstol

Tidligere tungvektsbokser Steffen Tangstad har mistet følelsen i hendene og føttene.

59-åringen er rammet av polynevropati. Det er en sykdom som gjør at perifere nerver i kroppen leder nervesignaler dårlig.

Han snakker ut om nervesykdommen i et intervju med Tønsbergs Blad.

- Kan ikke gå uten gåstol

- Jeg har ikke følelse i føttene og fingrene, og jeg kan ikke gå uten gåstol. Jeg kan heller ikke skrive med penn og papir og det er vanskelig å lage mat. Jeg har problemer med å holde rundt kopper og glass. Det er ikke noe kraft, sier Tangstad til Tønsbergs Blad.

Han merket de første symptomene for halvannet år siden. Sykdommen skyldes ikke Tangstads boksekarriere.

- Utvikling av polynevropati kan ha mange årsaker, men boksing er ikke en av dem, sier overlege Sigrid Svalheim på nevrologisk avdeling på Rikshospitalet til TB.

To ganger europamester

Tangstad ble europamester i tungvekt i 1984 og 1986. I sistnevnte år bokset han også om VM-tittelen mot Michael Spinks i Las Vegas. Han er den eneste nordmannen som har bokset en slik kamp. Det ble tap på teknisk knockout i 4. runde. Tangstad la opp som bokser etter dette.

- Jeg var i grunnen ferdig med boksingen før jeg gikk inn i ringen den lørdagskvelden. Jeg var akkurat blitt pappa for første gang, og da jeg tapte var en epoke over. Det eneste jeg tenkte på var å komme meg hjem og starte et nytt liv, sa Tangstad i et intervju med NTB i 2016.

(©NTB)

