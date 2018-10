Taylor knuste Serrano mens McGregor satt ringside. Nå vil iren møte Brækhus

Brækhus har tidligere åpnet for et møte med lettvektsbokseren. Oppgjøret, som kan bli en realitet i 2019, kan fort foregå med Conor McGregor ringside.

Brækhus fortalte Nettavisen forrige uke at hun skal være åpen for å gå kamp mot Katie Taylor (32) i 2019.

Hvilken vektklasse det eventuelt blir gjenstår å se, men «The First Lady» la ikke skjul på at et slikt mestermøte frister om rammene er gode nok.

- Vi forhandler med motstander mot en kamp som ser ut blir før jul. Så dette (Taylor-kampen) blir en kamp for 2019 hvis vi begge vinner kampene våre. Hvilken vektklasse det blir, og hvilke belter det blir, det er en forhandlingssak, sa hun og la til.

- Det blir én av de største kampene i karrieren min. En slik kamp kan gå hvor som helst i verden.

Taylor gjorde jobben lørdag da hun forsvarte sine tittelbelter mot Cindy Serrano. 32-åringen har nå 11 seire på like mange proffkamper.

Ringside satt MMA-stjernen Conor McGregor og heiet fram sin landskvinne. Iren, som er den desidert største stjernen i kampsportsirkuset, la ut flere innlegg på Instagram der han hyllet Taylor.

- Denne damen er et perfekt eksempel på hardt arbeid, lidenskap, pågangsmot og fokus. En motiverende inspirasjon, skrev McGregor på Instagram før han kom med en klar oppfordring til teamet rundt 32-åringen som nå kan ende med å møte Norges boksedronning neste år.

- Promotor Eddie Hearn og manager Brian Peters, dere må begge sørge for at vår mester blir passet og på styrt på rett vei oppover pengetreeet. Hun presterer konstant overtid, og denne damen er en ressurs og bør bli behandlet deretter. Vi følger med.

Lett weltervekt?

Også Taylor selv er åpen for å møte Brækhus. Det har vært snakket om en såkalt «catchweight»-kamp der de tradisjonelle vektklassene blir satt til side, men de to kan fort møtes i lett weltervekt, som er vektklassen under den Brækhus til vanlig bokser i.

Brækhus har uttalt at hun skal være villig til å gå ned en vektklasse om hun får beholde tittelbeltene. Vektgrensen for lett weltervekt er 63,5 kilo (140 pounds).

Katie Taylor after her IBF and WBA World Female Lightweight Title bout against Kimberly Connor at the O2 Arena, London.

Det er i så fall en løsning Taylor tar imot med åpne armer. Iren holder både WBA- og IBF-beltet i lettvekt.

- Cecilia er en fantastisk bokser. Hun sa hun kunne gå ned til 140, og jeg kan definitivt gå opp til 140. Hvorfor ikke bare la denne kampen skje. Jeg hadde elsket det, sier iren til iFL TV og legger til at hun setter pris på støtten fra McGregor.

- Conor har alltid vært fan av meg, og han er en fantastisk utøver. Det var flott å se ham.

Taylor har, i likhet med Brækhus, vært linket til en kamp mot Amanda Serrano (lillesøsteren til Cindy Serrano).

30-åringen har imidlertid nettopp gått kamp i MMA, og Taylors trener mener et oppgjør mot Brækhus er mer sannsynlig.

- Jeg tror Brækhus er mer villig enn Amanda. Jeg skulle gjerne sett Katie møte Amanda, men jeg tror det er mer sannsynlig at Brækhus stepper opp og tar kampen. Hun er selvsikker, og rømmer ikke unna folk.

Kali Reis melder seg på

I kjent stil er det imidlertid ikke mangel på interesserte motstandere for Brækhus.

Tidligere i år forsvarte hun beltene sine i Los Angeles mot Kali Reis i en kamp der bergenseren for første gang i proffkarrieren måtte ta telling.

STUBHUB CENTER: Cecilia Brækhus møtte Kali Reis i StubHub Center i mai.

37-åringen ble pepet på av publikum etter å ha tatt seieren på poeng, og nå går Reis ut på Facebook og oppfordrer til omkamp.

- La oss gjøre det igjen. Du sa du ville ha en omkamp, og jeg vil også ha omkamp. Fansen vil ha omkamp, og HBO vil ha omkamp, sier amerikaneren i et Facebook-innlegg før hun kommer med en klar oppfordring.

- Med all respekt, Cecilia, du er den beste. Derfor må du også bokse mot de beste.

