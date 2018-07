Tror drømmekampene er innen rekkevidde for Meek

UFC-kommentator Dan Hardy mener Emil Meek har totalpakken som skal til for å få store kamper, men tror nordmannen må vinne flere kamper før drømmen kan gå i oppfyllelse.

HAMBURG (Nettavisen): Emil Meek legger ikke skjul på at han ønsker seg mer profilert motstand enn det polske Bartosz Fabinski kan by på i Hamburg denne helgen.

Da Nettavisen snakket med UFC-nordmannen i forkant av søndagens kamp, sa Meek følgende om sine drømmer for framtiden:

- Jeg har ikke lyst til å være i UFC som en attpåklatt. Jeg har gjort det bra og har kommet meg inn i UFC. Jeg er en av få som har klart det, men jeg mangler den siste finessen, der hvor jeg er oppe og kriger med de tøffeste gutta. Det er det jeg synes er gøy. Det er det jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å gå inn i buret med legendene, som Donald Cerrone eller Robbie Lawler. Hvis jeg hadde fått lov til å touche det en gang, hadde jeg vært fornøyd.

- En vei å gå opp til de største

UFC-kommentator- og MMA-analytiker Dan Hardy, som selv tidligere har konkurrert i UFCs weltervektklasse mener det ikke er urealistisk for Meek å engang få møte en av drømmemotstanderne.

- Det beste med Emil er at han har en stor karakter også. Det er halve greia i denne sporten. Så lenge han vinner kamper, kan han utfordre hvem han vil. Vi har sett hva Darren Till har gjort med et par store seire. Han har mange fans, og har en stor personlighet og karakter. Jeg tror han kan få de kampene han vil, så lenge han får nok seire under beltet. Selv med seier mot Fabinski, tror jeg han trenger en stor seier til, før han kan utfordre fightere som Donald Cerrone og Robbie Lawler, sier Hardy til Nettavisen.

LIKER MEEK: Dan Hardy liker underholdningen Emil Meek bidrar med, men er klar på at nordmannen må vinne flere kamper for å få drømmekampene.

Til tross for at Meek er klar på at han gjerne kunne tenke seg å gå kamp mot tøffere motstand, tror ikke Hardy det er fare for at nordmannen undervurderer søndagens motstander, Bartosz Fabinski.

- Jeg tror ikke det. Han ser nok at dette er ikke en så stor kamp som han skulle ønske han hadde. Men dette er ruten han må ta for å komme dit han vil være. Jeg tror han vet at Fabinski er en tøffing. Jeg tror alle som ser hvordan han ser ut på innveiingen, skjønner at de har en tøff kveld i vente.

Tror på mer av det samme fra Fabinski

Polakken har bakgrunn som judo-utøver, og har i sine to første kamper vist at han er mest komfortabel med å ta kampen til bakken. Hardy tror ikke på noen overraskelser fra Fabinski søndag.

- Jeg tror han kommer til å være mer raffinert og fremdeles gjøre det han alltid gjør. Jeg tror ikke han kommer til å gi Emil mye rom å jobbe med, og jeg tror han kommer til å korte ned distansen og klinsje med ham inntil buret. Jeg forventer et tungt grappling-game fra ham, og det blir opp til Emil å skape rom og muligheter for seg selv.

- Og tror du Emil kan lykkes med det, og unngå en ny kamp som mot Kamaru Usman sist?

- Absolutt. Jeg tror ikke det er noen som kan henge på deg som Kamaru Usman kan. Fabinski er en stor og sterk fyr, men måten Meek beveger seg på, tvinger motstanderen til hele tiden å jobbe, det er utmattende. Selv om han brenner de to første rundene, har han fremdeles en god sjanse til å få avslutningen i siste runde.

Tror ikke Meek får sparken med tap

Hardy hyller Meeks avgjørelse om å trene sammen med sin forrige motstander Kamaru Usman i oppkjøringen til søndagens kamp.

- All erfaring du kan få mot fightere på høyt nivå, er bra. Spesielt hvis de er i samme vektklasse og på samme nivå. Det er vanskelig i denne sporten, for man kan trene med folk man potensielt skal møte i buret senere. De fikk det av veien, og kan fokusere på veien videre og hjelpe hverandre. Det er et smart og ydmykt trekk av Emil å gjøre det. Jeg tror det vil hjelpe ham i denne kampen.

- Tidligere har vi sett UFC-fightere bli sparket etter to tap. Tror du Meek er i faresonen dersom han taper etter en svak prestasjon søndag?

- Det er alltid en mulighet for det. Det kommer helt an på hvordan kampen spiller seg ut. Det er det det handler om. UFC beholder deg hvis du er interssant og fansen vil se deg konkurrere. Fordelen han har, er at det ikke er veldig mange kjente skandinaviske fightere. Så lenge han gjør det ok, vil han alltid ha en plass i oktagonet. Han klarer å tilkalle seg mye oppmerksomhet, og UFCs markedsavdeling trenger det. De trenger noen som markedsfører seg selv, og han er veldig god til det. Grunnlaget er prestasjonene og resultatene, men han har alt annet. Han må bare få en rekke med seire, konkluderer Hardy.

Kampen mellom Emil Meek og Bartosz Fabinski kan du seg på Viaplay fra ca. 19.00 søndag.

